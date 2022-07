Die ukrainische First Lady Olena Selenska ist auf dem Cover der Vogue

«Der Schritt ins Rampenlicht war für mich ziemlich schwierig», sagt Olena Selenska im Interview mit der US-«Vogue». Seit Ausbruch des Krieges ist jedoch genau dies für die ukrainische First Lady Realität. Seit Dienstag ziert Olena Selenska zudem auch ein digitales Cover der US-«Vogue», welches das Magazin auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte.

Das Bild von Olena Selenska ist Teil einer Bildstrecke, fotografiert von Star-Fotografin Annie Leibovitz, die in der Printausgabe im Oktober veröffentlicht wird. Selenskas Ehemann, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski, ist ebenso Teil dieser Bildstrecke.

«Mehr solche Frauen»

Auf Instagram lassen die Reaktionen auf das politische Cover nicht lange auf sich warten: «Was für ein mächtiges Bild!», «Das ist relevant, ‹ Vogue › , bitte mehr solche Frauen» und «Grossartige Coverwahl», ist der Tenor in der Kommentarspalte.

«Ich hasse dieses ‹Vogue›-Shooting so sehr. Man kann auf ein Problem aufmerksam machen, und dann kann man einen Konflikt verherrlichen. Wir haben in der ‹Vogue› noch keine Titelgeschichten mit anderen Frauen in Konflikten gesehen, nur mit Olena», schreibt eine andere Twitter-Userin ihre Gedanken auf.