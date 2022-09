Bauernpräsident im Interview: «Die Umweltverbände sind destruktiv und wollen immer nur Verbote»

Herr Ritter, Linke und Umweltverbände werfen Ihnen Wortbruch vor – in der Abstimmung um die Pestizid-Initiative sagten Sie, man müsse auch Private in die Pflicht nehmen. Doch jetzt lehnten Sie eine entsprechende Forderung im Parlament ab. Den Vorwurf des Wortbruchs weise ich in aller Form zurück. Wir vom Bauernverband wollen nach wie vor, dass auch Privatpersonen einen Beitrag leisten. Doch wir finden, dass für alle Anwender die gleichen Regeln gelten sollen, weil vor dem Gesetz alle gleich sind. Heute brauchen nur kommerzielle Anwender wie Bauern oder Gärtner einen Kurs für die Anwendung von Pestiziden, Hobbygärtner können rund 270 chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel kaufen und verwenden ohne jeden Wissensnachweis. Wir finden, dass ein Kurs für alle Anwender wichtig ist und einen Mehrwert bringt, auch für Private.

Aber wäre das nicht sehr aufwendig, alle in einen Kurs zu schicken?



Nicht unbedingt. Solche Kurse gibt es heute schon. Die Lehrmittel und die Fachpersonen sind vorhanden. Realistischerweise wird nicht jeder mit einem Blumenbeet oder Tomatenstock auf dem Balkon einen Pestizid-Kurs besuchen wollen, sondern dann auf Biomittel ausweichen. Diejenigen, die wollen, können aber. Und die Verkäufer von Pflanzenschutzmitteln verlangen an der Kasse einfach einen Nachweis des Kurs-Besuchs. Für die Landwirtschaft gilt das heute schon.



Die Gegner werfen Ihnen vor, Sie wollten die Motion ganz versenken – weil Sie genau wüssten, dass der Ständerat zu einer bürokratischen Lösung Nein sagt.



Dazu muss ich einfach sagen: Die Umweltverbände sind einmal mehr destruktiv. Sie wollen nur Verbote und nicht die Menschen befähigen, die Dinge richtig zu tun. Dies ist nicht der richtige Weg.



Werden Sie sich im Ständerat dafür einsetzen?



Wir werden die nötigen Informationen zur Verfügung stellen, wie eine solche Lösung in der Praxis einfach umgesetzt werden kann. Wir werden auch aufzeigen, warum ein solcher Kurs sehr wertvoll sein kann. Dann müssen die Ständerätinnen und Ständeräte entscheiden.



Es heisst, Sie seien vor zwei Jahren noch für ein Pestizidverbot gewesen und erst umgeschwenkt, nachdem der Gewerbeverband sowie die Pharmalobby auf Sie eingewirkt hatten.



Das stimmt nicht. Ich habe der Motionärin Maya Graf schon ganz am Anfang gesagt: Mach das, aber ich werde mich eher für eine Kurspflicht als für ein Verbot einsetzen. Ich habe deshalb den Vorstoss auch nicht unterzeichnet. Im Übrigen dürfte auch Maya Graf die Idee einer Ausbildungspflicht für Private gegenüber der Alternative – gar keine Lösung – vorziehen.