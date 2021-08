Corona-Impfung : Die ungerechte Verteilung der Impfstoffe trifft Schwellenländer hart

Die langsam anlaufende und ungerechte Verteilung von Impfstoffen gegen Covid-19 wird die Weltwirtschaft Billionen kosten.

Vor allem Schwellenländer leiden darunter

«Schwellenländer werden rund zwei Drittel dieser Verluste schultern müssen, was ihre wirtschaftliche Annäherung an weiter entwickelte Länder weiter verzögern wird», warnte die EIU. Das könne auch zu Verbitterung in der Bevölkerung und zu sozialen Unruhen führen.

Die Hauptlast in absoluten Zahlen, nämlich drei Viertel der Verluste, dürften der Untersuchung zufolge die Länder in der Asien-Pazifik-Region tragen. Gemessen am Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt wird es die Region südlich der Sahara am stärksten treffen.