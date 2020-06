Corona-Krise in der Stadt Zürich

«Die Ungewissheit war für die Jungen das grösste Problem»

Die Corona-Krise stellt für die Jugendlichen eine enorme Belastung dar. Wie Gabrielle Marti, Leiterin der Jugendberatung Stadt Zürich, sagt, hatten viele Stadtzürcher Teenager Angst um ihre Zukunft.

Während mehreren Wochen sprach der Bundesrat wegen der Corona-Krise den Lockdown aus. Eine der Massnahmen war, dass die Schulen schweizweit geschlossen wurden. Für zahlreiche Teenager eine enorme Umstellung, wie Gabrielle Marti, Leiterin der Jugendberatung Stadt Zürich, sagt. «Für manche Stadtzürcher Jugendliche bedeutete der Lockdown eine Belastung. Sie mussten mit ihren Eltern zu Hause bleiben und hatten kaum Ausweichmöglichkeiten. So kam es vermehrt zu Konflikten innerhalb der Familie.» Doch nicht alle litten unter dem Lockdown. «Einige waren froh, dass sie nicht in die Schule mussten.» Das seien laut Marti vor allem die Jugendlich gewesen, die den Schulalltag als belastend empfinden.

«Die meisten fielen nicht negativ auf»

Was Marti während des Lockdowns besonders überraschte: Die Jugendberatungsstellen in der Stadt Zürich hatten trotz zusätzlichem Krisenangebot weniger Anmeldungen als sonst. Eine abschliessende Erklärung dafür hat sie nicht, wie sie sagt . «Es könnte sein, dass sich die Jugendlichen während dieser Zeit zurückgezogen hatten, weil sie mit Risikopatienten zusammenleben und diese schützen wollten.» Seit rund zwei Wochen steigen die Anmeldungen wieder stark an. Marti glaubt den Grund zu kennen: « Vermutlich , weil die Probleme jetzt konkreter sind oder die Schule wieder begonnen hatte . »