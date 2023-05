Abernathy Kids: Ihre unglaublichen Reisen durch Amerika

Am 18. Juni 1910 durften die Abernathy Kids an einer Parade zu Ehren des Ex-Präsidenten Theodore Roosevelt in New York mitreiten. Library of Congress

Darum gehts 1910 ritten die beiden Brüder Louis (10) und Temple Abernathy (6) von Oklahoma nach New York, um den Ex-Präsidenten zu sehen – ganz alleine.

Es war nicht ihr erster Trip: 1909 waren sie bereits in New Mexico – ebenfalls alleine.

Das störte damals kaum jemanden, die beiden wurden für ihre Abenteuer sogar gefeiert.

Von New York fuhren die beiden mit einem Auto heim. Das Steuer übernahm Louis Abernathy.

Kurz darauf fuhren sie wieder nach New York. Diesmal mit einem Motorrad.

Geschadet hat das den kleinen Cowboys offenbar nicht. Im späteren Leben wurden sie erfolgreiche Berufsleute.

Die Welt des Jahres 1909 war in vieler Hinsicht eine andere. Es gab kein Radio, Züge wurden fast ausschliesslich von Dampflokomotiven gezogen und Autos waren ein fast unerschwinglicher Luxus. Und auch mit dem Kinderschutz war es nicht weit her. Der Nachwuchs wurde zu der Zeit auch gerne mal per Post verschickt, um Reisekosten zu sparen. So gab es auch keinen Aufschrei, als sich Louis (9) und Temple (5) Abernathy in Frederick in Oklahoma aufmachten, um nach Santa Fe in New Mexico, das damals noch nicht einmal ein US-Bundesstaat war, zu reiten.

Die kleinen Abenteurer rissen auch nicht etwa von zu Hause aus. Sie hatten das Einverständnis ihres Vaters John Reeves Abernathy, der die Kinder nach dem Tod der Mutter alleine aufzog. Jack Abernathy war ein rauer Geselle, der einige Berühmtheit erlangt hatte, weil er Wölfe mit seinen blossen Händen einfing. Das brachte ihm den Spitznamen «Catch-’em-alive Jack» (zu Deutsch: Fang-sie-lebendig-ein Jack) ein. Selbst US-Präsident Theodore Roosevelt machte sich 1905 eigens nach Frederick auf, um den Cowboy kennen zu lernen. Der Präsident war so beeindruckt, dass er Abernathy zum jüngsten US-Marshall, eine Art Bundespolizist, ernannte.

Jack Abernathy unterstützte seine Jungs

Offenbar war Abernathy Senior überzeugt, dass eine solche Reise sich positiv auf den Charakter seiner Sprösslinge auswirken würde. Er unterstützte sie in ihrem Vorhaben, indem er extra ein Scheckkonto für die beiden eröffnete, damit sie ihre Reisespesen decken konnten. Und so ritten die beiden Jungs mit einer selbst gezeichneten Karte los, erreichten tatsächlich das über 1500 Kilometer entfernte Santa Fe und kehrten wohlbehalten auch wieder nach Frederick zurück.

Nun war ihre Abenteuerlust erst recht geweckt. Kaum wieder zurück, planten sie ihre nächste Reise, diesmal nach New York. Denn dort sollte für Theodore Roosevelt anlässlich seiner Rückkehr von einer ausgedehnten Reise nach Europa und Afrika eine grosse Parade ausgerichtet werden. Und so ritten sie Anfang April 1910 bereits wieder los. Diesmal mussten sie sogar rund 4000 Kilometer überwinden.

Blizzards, reissende Flüsse und Fieberschübe

Die Reise war nicht ohne Gefahren. Louis ritt auf dem Pferd seines Vaters namens Sam Bass und der kleine Temple auf dem Pony Geronimo. Temple war so klein, dass er zum Aufsteigen jeweils einen Baumstrunk oder Ähnliches suchen musste, während er zum Absteigen einfach ein Bein des Ponys runterrutschte. Diesmal hatten sie keine Karte dabei, sondern orientierten sich an der Sonne und fragten unterwegs nach dem Weg.

Unterwegs mussten sie einen Schneesturm überstehen, Pony Geronimo lahmte und musste ersetzt werden. Temple erkrankte an Fieber und wurde bei einer Flussquerung beinahe von den Wassermassen mitgerissen.

Doch die kleinen Cowboys hatten auch schöne Erlebnisse. Je mehr Leute von ihrem Trip erfuhren, desto berühmter wurden sie. Reporter warteten in jedem neuen Ort, den sie erreichten, auf sie. Der Flugpionier Wilbur Wright zeigte ihnen seine Werkstatt in Ohio, und ein Hoteldirektor in West Virginia weckte sie mitten in der Nacht, damit sie den Halleyschen Kometen bestaunen konnten, der nur etwa alle 76 Jahre an der Erde vorbeifliegt.

1 / 7 Louis, Jack und Temple Abernathy: Eine Familie, die das Abenteuer im Blut hatte. Library of Congress Jack Abernathy war mit dem 26. US-Präsidenten Theodore Roosevelt (kleines Bild), der selbst ein zünftiger Haudegen war, befreundet. Library of Congress Hoch zu Ross unternahmen die Abernathy Kids lange und gefährliche Reisen. Abernathy Family

Die Abernathy Kids erobern New York im Sturm

Nach einem Abstecher in die Hauptstadt Washington erreichten sie schliesslich New York und wurden von der Bevölkerung gefeiert wie Popstars. Am 18. Juni standen sie mit ihrem Vater, der inzwischen zu ihnen gestossen war, am Hafen. Sie erwarteten die Ankunft von Theodore Roosevelt, der frisch von einer Reise nach Europa und Afrika zurückkehrte. Der Ex-Präsident erkannte Jack Abernathy und grüsste ihn mit den Worten: «Jack, alter Freund, wie geht es dir?» Spontan wurde beschlossen, dass die Abernathy Kids nach ihrem Exploit an der Parade mitreiten sollten, was der «New York Times» sogar einen Bildbericht über die beiden wert war. Der grosse Auftritt der Abernathy Kids wurde sogar auf Film gebannt (siehe Video oben).

Nach einigen weiteren Wochen in New York ging es für die beiden zurück nach Oklahoma. Nicht auf ihren Pferden, die fuhren mit dem Zug nach Hause. Nein, die Brüder fuhren mit einem Auto, das vom Hersteller Brush gesponsert wurde, heim. Am Steuer: Louis, der – wir erinnern uns – damals gerade einmal zehn war.

Mit dem Motorrad durch die USA

Nun standen die Abernathy Kids erst recht im Licht der Öffentlichkeit. 1911 nahmen sie die Herausforderung an, in 60 Tagen von New York nach San Francisco zu reiten. Sie durften dabei nur im Freien übernachten und keine Hilfe von Erwachsenen in Anspruch nehmen. Die damals enorme Summe von 10’000 Dollar winkte als Preis. Tatsächlich stellten die beiden einen neuen Rekord auf. Doch sie brauchten 62 Tage und konnten sich das Preisgeld ans Bein streichen.

1913 unternahmen Louis und Temple, inzwischen 13 und neun Jahre alt, ihr letztes Abenteuer. Sie fuhren für die Motorradfirma Indian mit einem Töff von Oklahoma nach New York. Als Erwachsene liessen sie sich schliesslich in Texas nieder, wo Louis als Anwalt tätig war und Temple für die Ölindustrie arbeitete. Heute ehrt eine Statue in Frederick die beiden aussergewöhnlichen Abenteurer, gegen deren echte Erlebnisse jeder Jugendroman langweilig ist.

Was hältst du von den Abenteuern der Abernathy Kids? Gar nichts. Den Vater hätte man einsperren sollen. Na ja, es waren eben andere Zeiten. Da ging so was noch. Ich finde sie grossartig. Den heutigen Kindern würde eine solche Abhärtung guttun. Weiss nicht.