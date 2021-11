Michelle Wiki als Teamführerin - Die Unihockey-Frauen wollen das «Wunder von Neuenburg» wiederholen

Die Gegnerinnen heissen Tschechien, Lettland und Polen

Nun starten genau diese genannten Spielerinnen mit neuen Teamkolleginnen am Samstagabend (19.30 Uhr) wieder gegen Tschechien in die WM in Schweden. Zwei Tage später treffen die Schweizerinnen auf Lettland und im letzten Gruppenspiel bekommen sie es mit Polen zu tun.

Der Schweizer-Nationaltrainer Rolf Kern gibt sich trotz der höheren Erwartungen zurückhaltend: «Wir wollen Spiel für Spiel nehmen, unseren Gameplan umsetzen und am Ende gewinnen. Es ist klar, dass wir dort anknüpfen wollen, wo wir in Neuenburg aufgehört haben. Die Winner-Mentalität, die wir an der Heim-WM an den Tag gelegt haben, nehmen wir an diese WM mit. Wir werden mit diesem gestärkten Selbstvertrauen antreten.» Zudem wurde beim Vorbereitungscamp in Gran Canaria viel Wert auf das Spiel mit dem Ball gelegt: «Es sind Details, die in den Schlüsselspielen entscheiden».