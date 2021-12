5:2-Sieg gegen Tschechien - Schweizerinnen gewinnen an der Unihockey-WM die Bronzemedaille

An der Unihockey-WM in Schweden siegen die Schweizerinnen im Spiel um Platz 3 gegen Tschechien 5:2. Damit sichert sich die Nati zum fünften Mal WM-Bronze.

Wiki schiesst das 5:2. SRF

Darum gehts Die Unihockey-Nati der Frauen hat sich an der WM in Schweden Bronze gesichert.

Im kleinen Final gewannen die Schweizerinnen gegen Tschechien 5:2.

Die Schweiz holt damit zum insgesamt fünften Mal Bronze an einer WM.

Das Bronze-Spiel war eine Partie der Doubletten. Zuerst die Schweizerinnen, dann die Tschechinnen, dann war die Reihe wieder an den Schweizerinnen: 2:0, 2:2, 4:2. So lautete die Torfolge in den ersten beiden Dritteln. Letztlich machte die Nati mit dem 5:2-Sieg die Bronzemedaille perfekt.

Im Halbfinal hatte die Schweizer Unihockey-Nati der Frauen gegen Schweden noch eine 1:14-Klatsche einstecken müssen. Nicht einmal einen Tag später galt es im Spiel um Platz 3 wieder ernst – nun gegen Tschechien. Die Tschechinnen hatten nach ihrem knappen Scheitern im Halbfinal (4:5 gegen Finnland) noch weniger Zeit für die Regeneration. Tschechien hatte im ersten WM-Vorrundenspiel gegen die Schweiz 5:2 gewonnen.

Rüttimann machte den Anfang

Im Bronze-Spiel machten aber die Schweizerinnen von Beginn weg Druck. Sie wurden in der 9. Minute belohnt, Corin Rüttimann brachte die Nati nach einem Konter in Führung. Nur eineinhalb Minuten später machte Rüttimann ihren Doppelpack perfekt. Zwar kamen die Tschechinnen in der Folge zu mehr Ballbesitz, die zwingenderen Chancen hatte aber die Nati. Kaum hatte das zweite Drittel begonnen, glich Tschechien jedoch aus, sie schossen in der 24. Minute zwei Tore innert 36 Sekunden.

Doch Isabelle Gerig und Michelle Wiki sorgten mit einer weiteren Doublette innert einer Minute (36.) erneut für den Zwei-Tore-Vorsprung. Mit diesem 4:2 ging es ins Schlussdrittel. Dort traf Wiki ebenfalls ein zweites Mal (46.). War dieses 5:2 bereits die Vorentscheidung? Ja, das war es.

Damit sicherten sich die Schweizerinnen zum fünften Mal in der Geschichte WM-Bronze, es war die zehnte WM-Medaille insgesamt. Vor zwei Jahren hatte die Frauen-Nati an der Heim-WM in Neuenburg noch die Silbermedaille gewonnen.