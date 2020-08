Plötzlich wieder in den Charts

Die Upcycling-Strategie dieser Musiker geht auf

Beyoncé bestätigt mit «Black Is King» ihren Status als Marketing-Genie. Zwei weitere Musikbranchen-Beispiele, die zeigen, wie sich auch im Kleinen erfolgreich wiederverwerten lässt.

Neue Formate sprechen ein breiteres Publikum an

Die Sängerin veröffentlichte ihr Album am 17. Juli jedoch nachträglich als physische Fassung, bisher war «Fetch the Bolt Cutters» ausschliesslich digital erhältlich . Man kann davon ausgehen, dass einige Fans explizit auf den physischen Tonträger gewartet hatten. Andere wurden nun womöglich zum ersten Mal oder erneut auf die Musik der Amerikanerin aufmerksam und streamten. Klar ist: Die Strategie ging auf. Zur neuen Aufmerksamkeit gelang Apple nach dem 24. Rang im April und Platz 26 für ihr 2012er-Album mit dem unsäglichen Titel «The Idler Wheel Is Wiser than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More than Ropes Will Ever Do» ein Schweizer Chartrekord.