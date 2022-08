Taiwan: «Die USA könnten parallele Kriege mit China und Russland nicht gewinnen»

Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan befindet sich in der Philippinensee südlich von Thailand. Das Pentagon versicherte, dass die Anwesenheit dieses und mehrerer anderer Schiffe in der Region nichts mit dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan zu tun habe.

Riskierte Nancy Pelosi mit dem Besuch in Taiwan einen Krieg zwischen den USA und China?

Markus Kaim*: Teilweise geäusserte Aussagen, dieser Besuch könnte einen Krieg auslösen, halte ich für übertrieben. Natürlich sind die Chinesen «not amused», es wird einzelne Strafmassnahmen und militärische Provokationen wie das Eindringen in den taiwanischen Luftraum oder in deren Hoheitsgewässer geben. Aber ob China wirklich einen Angriff auf Taiwan und damit eine militärische Konfrontation mit den USA riskieren will, wage ich zu bezweifeln.

Taiwan fürchtet eine See- und Luftblockade. Kann China sich das leisten?

Sind die USA China militärisch denn derart überlegen?

China provoziert mit militärischen Übungen, sie sprachen von Strafmassnahmen. Wo sind für die USA die roten Linien?

Inwiefern?

Wollen die USA mit der Unterstützung ihre Rolle als Weltpolizisten zementieren?

Hier muss man differenzieren. Es gibt nicht «die USA». Präsident Biden war zwar höflich und ging Pelosi nicht direkt an, er hat aber gesagt, er halte den Zeitpunkt des Besuchs für falsch. Es gibt also offensichtlich selbst innerhalb der Demokraten Differenzen. Pelosi hat ihre Gründe in einem Artikel in der «Washington Post» offengelegt, ausführlich vom Kampf für die Demokratie und so weiter gesprochen. Interessanter aber war, was sie nicht gesagt hat: Was der Mehrwert des Besuchs just zu diesem Zeitpunkt denn ist. Das bleibt bis heute unklar.