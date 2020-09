«Es ist an der Zeit, dass wir uns mit dem Entscheid abfinden, Erfahrungen sammeln und unsere Abläufe optimieren», sagt der Geschäftsführer des Plaza Klub, Tony Bolli.

Der Zürcher Regierungsrat hatte im August beschlossen, dass wieder strengere Corona-Massnahmen im Kanton gelten. Diese betreffen unter anderem auch die Clubs. So wurde die Gästezahl stark eingeschränkt. Im Innenraum dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als 100 Personen aufhalten. Zusammen mit dem Aussenbereich sind es höchstens 300 Personen gleichzeitig.

« Die 100 - Personen - Regelung hatte uns überrascht » , s agt Tony Bolli , Geschäftsführer vom Plaza Klub, gegenüber 20 Minuten . Trotz de r verschärften Auflagen möchte das Plaza aber wieder ein aktiver Teil des Zürcher Nachtlebens sein : « Es ist an der Zeit , dass wir uns mit dem Entscheid abfinden, Erfahrungen sammeln und unsere Abläufe optimieren » , sagt Bolli. Seit Donnerstag hat das Plaza wieder offen und veranstaltet von Donnerstag bis Samstag eine Mini - Disco.

Nebst dem Contact - Tracing stelle der Club verschiedene Hygienestationen bereit und verteil e den Gästen eine Schutzmaske , wenn sie das wünschen, so Bolli. Der Eintritt für die Party s liegt zwischen 15 und 20 Franken.

Hive führt Maskenpflicht freiwillig ein

Im Gegensatz zum Plaza hatte d as Hive seit Lockdown-Ende durchgehend von Donnerstag bis Samstag geöffnet. « Die Leute wollten nach dem Lockdown unbedingt raus. Wir h aben versucht , wann immer wir konnten und durften, Partys zu veranstalten » , sagt Geschäftsführer Nicola Schneider. Die Maskenpflicht führte der Club am 24. August fr e iwillig e in .