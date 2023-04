Swiss verkauft übrig gebliebenes Essen in Fresspäckli

Die Airline will so gegen Food-Waste vorgehen.

In solchen Fresspäckli können Swiss-Passagiere übrig gebliebenes Essen kaufen.

Mit KI will die Airline noch mehr Food-Waste verhindern.

Die Swiss hat ein Problem mit Food-Waste. Essensreste muss sie entsorgen. Wegen Seuchengefahr verbietet es das Lebensmittelgesetz, das Essen an Bedürftige abzugeben. Auf Flügen in die USA muss die Airline sogar abgepackte Lebensmittel fortwerfen. So wollen es die US-Behörden wegen noch strengerer Seuchengesetze.