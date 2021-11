Machbarkeitsstudie – Die Verbindung Titlis, Hasliberg und Frutt würde bis zu 70 Millionen kosten

1 / 4 Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass eine Verbindung zwischen den Skigebieten Engelberg-Titlis, Melchsee-Frutt und Meiringen-Hasliberg möglich ist. Die Verbindung würde zwischen 50 und 70 Millionen kosten. Im Bild der Titlis. Titlis-Bergbahnen Die Sportbahnen Melchsee-Frutt wollen den Bericht nun erstmal studieren. Erst dann werde entschieden, ob das Projekt weiterverfolgt werde. wikipedia/W. Bulach/CC BY-SA 4.0 «Bis erste Projekte daraus entstehen können, ist es noch ein langer, steiniger Weg», sagt der Geschäftsführer der Sportbahnen, Daniel Dommann. wikipedia/Andreas Faessler/CC BY-SA 3.0

Darum gehts Mit einer Machbarkeitsstudie wurde geprüft, ob eine Verbindung der drei Skigebiete Engelberg-Titlis, Melchsee-Frutt und Meiringen-Hasliberg möglich ist. Fazit: Grundsätzlich ist es technisch machbar.

Bei den Bergbahnen gibt man sich aber noch zurückhaltend. Daniel Dommann, Geschäftsführer Melchsee-Frutt sagt: «Bis erste Projekte daraus entstehen können, ist es noch ein langer, steiniger Weg.»

Der Obwaldner Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler freut sich, dass die drei Bahnen den Willen zeigen, zusammenzuarbeiten.

Um die drei Zentralschweizer Skigebiete Engelberg-Titlis, Melchsee-Frutt und Meiringen-Hasliberg miteinander zu verbinden, bräuchte es je nach Variante 50 bis 70 Millionen Franken. Das zeigt eine Machbarkeitsstudie, die unter der Führung des Kantons Obwalden entstanden ist und am Montag präsentiert wurde. Wie der Kanton in einer Medienmitteilung schreibt, sei eine physische Verbindung der drei Gebiete «grundsätzlich technisch möglich». Eine Verbindung zwischen der Melchsee-Frutt und Meiringen-Hasliberg sei aber deutlich einfacher und kostengünstiger als die Verbindung in Richtung Titlis.

Falls die drei Skigebiete verbunden werden, erwarten die Studienautoren und -autorinnen, dass die Aufenthaltsdauer der Wintergäste sich verlängern würde. Dies würde zu einer höheren lokalen Wertschöpfung führen. Eine Verbindung der drei Gebiete rechnet sich laut der Studie aber nur, wenn in allen drei Regionen mehr Übernachtungen generiert werden. Ob ein konkretes Projekt aus der Machbarkeitsstudie entsteht, entscheiden laut dem Kanton die drei Bahnen.

Ein langer Weg bis zu einem definitiven Projekt

Für Norbert Patt, CEO der Titlis Bahnen, ist es erst mal wichtig, dass nun der Schlussbericht auf dem Tisch ist. «Nun können wir schauen, was eine Verbindung der Regionen effektiv für uns bedeutet», so Patt. In einem zweiten Schritt würde man sich dann mit den anderen Bahnen und der Politik zusammensetzen und schauen, ob und wie man ein allfälliges Projekt umsetzen will. Für Patt ist es aber ein positives Zeichen, dass die Studie zeigt, dass so ein Projekt grundsätzlich möglich ist.

Auch bei den Sportbahnen Melchsee-Frutt wird der Bericht erst einmal studiert und erst dann entschieden, ob man ein allfälliges Projekt weiterverfolgen möchte. Geschäftsführer Daniel Dommann sagt: «Bis erste Projekte daraus entstehen können, ist es noch ein langer, steiniger Weg.» Das tönt auch bei den Titlis Bahnen ähnlich. CEO Patt sagt: «Es ist noch ein langer Prozess bis zu einem definitiven Projekt.»

Nur geringe Auswirkungen auf den Verkehr

Der Obwaldner Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler (SVP) freut sich, wie gut die drei Bergbahnen bei dem Projekt zusammengearbeitet haben: «Die drei Bahnen sind eigentlich Konkurrenten. Sie haben aber den Willen gezeigt, dass sie miteinander zusammenarbeiten wollen.» Für den Kanton Obwalden ist nun erstmal Abwarten angesagt. «Jetzt müssen die Entscheidungsgremien der Bahnen über das weitere Vorgehen entscheiden», so Wyler.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten wurde im Bericht auch geprüft, welche Auswirkungen eine Verbindung auf die Natur und die Landschaft hat. Die Eingriffe in die Natur könnten aber in der nahen Umgebung kompensiert werden. Eine Verkehrsanalyse hat zudem ergeben, dass die Zunahme an Skierdays nur eine geringe Auswirkung auf den Verkehr habe. Die Studie wurde im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP) durchgeführt.