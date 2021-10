Halbnackt auf Social Media – Die Verletzung der Privatsphäre kann Schäden anrichten

In einer aktuellen Kampagne des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV), soll aus der Perspektive einer Siebenjährigen auf die Bedeutung von Privatsphäre in den sozialen Medien aufmerksam gemacht werden.

Seit Jahren erfahren diverse Social Media Plattformen eine rasante Entwicklung. Die Nutzung der Kanäle für die Informationsbeschaffung und den Austausch mit Freunden steht bei immer mehr Userinnen und Usern an der Tagesordnung. Alleine der Totalausfall von Facebook in der vergangenen Woche, hat circa 14 Millionen Nutzerinnen und Nutzern Probleme bereitet.

In der Schweiz verwenden besonders die jungen Generationen ihre Social Media Accounts intensiv für mehrere Stunden in der Woche. Laut einer aktuellen Studie , verbringt zum Beispiel die Generation Z über 30 Stunden wöchentlich am Smartphone und circa 21 Stunden auf Social Media.

Neben dem Teilen diverser kreativer Fotos mit der Community, sind Kurzvideos, wie zum Beispiel auf Tiktok oder Stories und Reels auf Instagram, immer beliebter. Manch einer teilt sogar sein komplettes Leben in einem Live Stream mit den Nutzerinnen und Nutzern. MrReportT V , ein Schweizer Twitch User zum Beispiel , lässt sich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, beim Gamen oder beim alltäglichen Einkauf begleiten.

Das ganze Leben wird in den Sozialen Medien geteilt

Auch das Thema « Sharenting » hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Der Begriff leitet sich aus dem Englischen « to share » (teilen) und « to parent » (erziehen) ab. Es w ird vor der freizügigen Darstellung von Kindern gewarnt. So haben einige Influencerinnen und Influencer aufgehört Inhalte, die ihre Kinder zeigen, in den s ozialen Medien zu teilen. Unter ihnen auch die Zürcher Yoga-Influencerin Nora Kersten. In einem Post vom April dieses Jahres erklärt sie die Entscheidung.