Kritik an Polizei: «Die Vermummten einzukesseln, war die bestmögliche Lösung»

Hier geraten Demonstrierende und Polizei in Basel aneinander.

In Basel wurden Demonstrierende stundenlang von der Polizei eingekesselt.

Herr Melzl, was sagen Sie zum Vorgehen der Basler Polizei?

In Basel wurde im Vorfeld eine Abmachung getroffen, dass der Schwarze Block nicht vorne mitlaufen darf. Dass die Personen sich nicht daran gehalten haben, überrascht mich nicht. Wenn die Polizei nicht entsprechend reagiert hätte, wäre es zu einer Eskalation gekommen. Es ist bekannt, dass die Demonstrationen am 1. Mai ein hohes Gewaltpotenzial haben. In den Vorjahren kam es oftmals zu Ausschreitungen.