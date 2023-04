Fantasy Basel: Die Veröffentlichung seines Mangas erlebt Samuel nicht mehr

An der diesjährigen Fantasy Basel wird der Manga von Samuel Frei präsentiert. Der Teenager starb im Alter von 17 Jahren an Krebs, noch bevor sein Werk veröffentlicht werden konnte.

1 / 5 Mit 15 wurde bei Samuel Frei (Mitte) ein Tumor in der Halswirbelsäule festgestellt. Sein Schicksal hat der Teenager in einem Manga-Comic verarbeitet. Das Bild zeigt ihn mit seinen Geschwistern im Spital. Im Alter von 17 Jahren erlag er seinem Krebsleiden. Privat Im Laufe seiner Erkrankung bauen sich viele negative Gefühle in Samuel auf. Frust und Wut auf die Welt und die Ungerechtigkeit seiner Diagnose stauen sich immer mehr an, bis er beginnt, seinen eigenen Manga zu schreiben und sich so mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Schweizerische Kinderspitex Zwischen Behandlung und Reha schrieb er in jeder freien Minute an der Geschichte von Susumu, der wie er an einer schweren Krankheit leidet. Zusammen mit einem Team der Schweizerischen Kinderspitex und der Unterstützung seiner Familie konnte er den Traum des eigenen Mangas verwirklichen. Privat

Darum gehts

Im Mai findet auf dem Basler Messegelände die Comic Con Fantasy Basel statt. Mit vielen Ständen, bekannten Persönlichkeiten etwa aus der Gaming- und E-Sport-Szene und anderen Attraktionen lockt die Messe Nerds und Geeks von nah und fern an. Dieses Jahr gehört einer der Stände an der Fantasy Basel der Schweizerischen Kinderspitex. Verkauft wird dort der neu erschienene Manga mit dem Titel «Susumu – der Teufel flüstert der Erde den Tod zu». Sein Autor Samuel Frei starb im Frühjahr noch als Teenager im Alter von 17 Jahren an Krebs. Seine letzten Monate verbrachte der Teenager aus Diepoldsau (SG) damit, seinen grafischen Roman zu schreiben, dessen Veröffentlichung er nicht mehr erleben konnte.

Nun ist es bald zwei Jahre her, dass Samuel verstarb. Während seines Kampfs gegen den Krebs habe ihm vor allem eins damit geholfen, mit der Ungerechtigkeit seiner Diagnose zurechtzukommen. Das waren Mangas. Samuel habe schon früh damit begonnen, die grafischen Romane aus Japan zu lesen und Anime zu schauen. «Ich habe das anfangs nicht so wirklich verstanden», sagt Samuels Mutter Christa Dürr. «Doch als ich erkannte, dass er dadurch in fremde Welten eintauchen konnte, in denen er sich frei fühlte, konnte ich es langsam, aber sicher nachvollziehen», erzählt sie weiter.

«Samuel konnte mit dem Schreiben seine Wut und Verzweiflung verarbeiten» Christa Dürr, Mutter

Als 2019 in der Halswirbelsäule des damals 15-Jährigen ein Klarzellsarkom, welches im dritten und vierten Halswirbel ausgebrochen war, festgestellt wurde, staute sich in dem Teenager immer mehr Wut auf das ungerechte Universum und unfassbare Verzweiflung an. Das einzige Ventil, mit dessen Hilfe Samuel diese starken Gefühle verarbeiten konnte, sei das Schreiben gewesen. Während einem seiner Aufenthalte im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil, wo er immer wieder für mehrere Tage in die Reha ging, begann Samuel, auf seinem Laptop zu tippen. «Ein Buch schreiben, das macht jeder Krebskranke, ein Manga wäre einzigartig», habe Samuel damals zu seiner Mutter gesagt.

«Wenn man so jung, so krank wird, ist es sehr schwierig, die Situation zu begreifen», Christa Dürr erinnert sich daran, wie schwer es für ihren Sohn gewesen sei, mit anderen über den Tumor zu sprechen. Einfacher fiel es ihm, darüber zu schreiben. Monatelang habe er die Welt von Susumu ausgearbeitet. Zwischen Rehabilitationsstunden nutzt er jede freie Minute und verarbeitete in den Zeilen seine Gefühle, skizzierte Szenen und erweckte Charaktere zum Leben. Als es ihm körperlich nicht mehr möglich war, von selbst zu schreiben, diktiert er seine Gedanken einer hilfsbereiten Pflegerin.

«Wir wollten Samuels Idee gerecht werden» Dominic Kolb, Kinderspitex

Auch mit Dominic Kolb von der Schweizerischen Kinderspitex hat Samuel sich viel über seine Ideen vom eigenen Manga unterhalten. Im Rahmen des Projekts Herzenswunsch der Kinderspitex organisierte Kolb unter vielem anderen auch die japanische Manga-Künstlerin Kuroki, die die Geschichte des Teenagers innert sechs Monaten illustrierte und in Szene setzte. «Als wir Kuroki fanden und sie angefangen hat zu zeichnen, wussten wir, dass wir es schaffen werden», erinnert sich der Projektleiter. Samuel und die Künstlerin seien in regem Austausch schriftlich und auch per Videoanruf in Kontakt gestanden. «Samuel hatte klare Vorstellungen wie seine Geschichte auszusehen hat. Dies wollte er Kuroki so genau wie möglich vermitteln», erklärt Samuels Mutter.

Trotz allem sei es ein «sehr steiniger Weg» gewesen, betonte Kolb. Diese schweren Etappen sei er und sein Team aus Mitarbeitenden der Kinderspitex, unterstützt durch Japan- und Manga-Experten, stets mit einem naiven Optimismus angegangen. «Wir wollten in allem, was wir machten, und in jeder Entscheidung, Samuels Vorstellungen und Ideen gerecht werden. Ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen», erklärt Dominic Kolb. «Martin Schorno und sein Team der Fantasy Basel waren eine grosse Hilfe. Wir wurden von Martin nicht nur unterstützt, er konnte uns mit vielen Leuten in Kontakt setzen und gab mir als Projektleiter in Momenten der Unsicherheit, ob und wie es weitergehen soll, auch einen Schupf in die richtige Richtung.»

«Die Wut auf die Welt kann man überwinden» Christa Dürr, Mutter

«Samuel hatte einen Knopf im Bauch, den er lösen musste», erklärt Christa Dürr, «über diese Wut auf die Welt und auf das ungerechte Universum hinwegzukommen, liegt auch am Zentrum der Geschichte. Wie der Hauptcharakter des Mangas, Susumu, lernte auch Samuel, diese Gefühle abzulegen. Dazu war er selbst der Schlüssel. Er wollte so vielen Leuten wie möglich mitteilen, dass es möglich ist, dass man diese Wut ablegen und überwinden kann, dass man lernen kann, den Frieden mit allem und jedem um sich herum zu finden.»

«Susumu – der Teufel flüstert der Erde den Tod zu» wird an der Fantasy Basel ab 18. Mai 2023 präsentiert und ist am Stand der Schweizerischen Kinderspitex erhältlich. Alle Einnahmen aus dem Buchverkauf gehen vollumfänglich an die Kinderspitex, um den Herzenswunsch eines weiteren Kindes zu erfüllen.