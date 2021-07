Sommer, Ronaldo, Spinazzola - Die verrücktesten Geschichten, Rekorde und Statistiken der EM

Nationalheld Sommer

Überraschende Aussenseiter

Nicht nur die Nati überraschte viele Expertinnen und Experten mit dem Triumph über Frankreich und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug. Auch andere, kleinere Fussball-Nationen sorgten für grosse Schlagzeilen. Etwa Tschechien und die Ukraine schafften es überraschend bis in die Runde der letzten Acht. Den grössten Coup landeten allerdings die furiosen Dänen, die trotz zwei Pleiten zum Start bis in den Halbfinal marschierten, w o sie unglücklich an England scheiterten.

Todesgruppe wird ihrem Namen gerecht

Eigentore am Fliessband

«Unfaire» Schweizer

Überraschender Goalie-Wechsel

Polen-Teenie schreibt Geschichte

Ronaldo-Rekorde

Es war nicht das Turnier von Cristiano Ronaldo. Der Superstar musste mit Titelverteidiger Portugal bereits nach dem Achtelfinal die Koffer packen. Trotzdem hat der 36-Jährige auch an diesem Turnier wieder Rekorde aufgestellt. Dank seiner fünf Treffer ist er nicht nur Torschützenkönig dieser EM, sondern nun auch mit deutlichem Abstand EM-Rekordtorschütze (14 Tore). Insgesamt steht Ronaldo nun bei 109 Buden in 179 Länderspielen. Ebenfalls Weltrekord.

Spanier dominieren Statistiken

Ob der spanische Ballbesitz-Fussball schön anzusehen ist, darüber lässt sich streiten. Auf alle Fälle liegen die Iberer bei vielen Statistiken dadurch aber ganz weit vorne. Am deutlichsten zeigt sich das bei der Anzahl Ballkontakte pro Spiel. Dort führten die Spanier (995,50) vor dem Final mit riesigem Vorsprung vor Italien (695,5) und England (681,5). Spanien-Verteidiger Aymeric Laporte hatte mit 718 Ballkontakten die meisten des ganzen Turniers, gefolgt von drei seiner Teamkollegen. Am meisten Kilometer pro Spiel legte mit Pedri ebenfalls ein Spieler der Furia Roja zurück. Die meisten Abschlüsse hatte vor dem Final Dani Olmo auf dem Konto. 20 Mal schoss der Spanier aufs gegnerische Tor. Das Ergebnis: 0 Tore.

Getränke-Wirrwarr

Italienische Rakete

Weitschuss-Rekord

Eriksen-Drama

Am 12. Juni stand die Fussballwelt für einen Moment still. Im Auftaktspiel gegen Finnland brach der Dänemark-Star plötzlich zusammen und musste noch auf dem Rasen wiederbelebt werden. Einige Tage danach meldete sich der Inter-Mittelfeldspieler erstmals aus dem Spital. Dieses konnte er mittlerweile wieder verlassen und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Ihm wurde ein Defibrillator implantiert. Den Schock konnten seine Teamkollegen ebenfalls verdauen. Nach zwei Niederlagen spielten sich die Dänen bis in den Halbfinal – und in die Herzen der europäischen Fussballfans.