Dann kamen im Februar die Wundertage von Crans-Montana, zwei Abfahrtssiege innert 24 Stunden – seither wirkt die Tessinerin wie verwandelt. Beim Parallel-Riesenslalom im vorarlbergischen Lech-Zürs gewann sie am Donnerstagmorgen die Qualifikation, in den Final-Läufen am Abend bestätige sie den guten Eindruck. Es resultierte Rang 3, im erst dritten Parallelbewerb ihrer Karriere. Von der keineswegs etablierten und aufgrund ständiger Reglementsanpassungen wirren Disziplin hatte sie noch vor Jahresfrist abschätzig gesprochen.

Der Konflikt scheint gelöst

Der Sieg ging an die Slowakin Petra Vlhova, die sich im Final gegen Paula Moltzan durchsetzte. An der unbekannten Amerikanerin war Gut-Behrami in der Vorschlussrunde gescheitert. Andrea Ellenberger (18.) und Wendy Holdener (20.) hatten die K.o.-Läufe der besten 16 um wenige Hundertstel verpasst. Holdener, an und für sich eine Spezialistin für Parallelrennen, verspielte im ersten Qualifikationslauf alles, belegte lediglich Platz 52.