Florence Schelling - Die viel kritisierte SCB-Sportchefin blickt kritisch auf ihr erstes Amtsjahr

So sagt die 32-Jährige, die als erste und bislang einzige Frau in der von Männern dominierten Hockey-Welt Fuss zu fassen versucht, dass zweifelsohne die Quarantänen die grösste Herausforderung in dieser Saison waren. Die Pandemie verhinderte eine längerfristige Planung. «Die Ungewissheit hat mich auch als Person beschäftigt: Du gehst am Morgen in die Eishalle und fragst dich: Gehts wohl heute wieder in Quarantäne?» Und obwohl sie mit ihrem Verein das Playoff erreicht hatte, sei die Enttäuschung riesig. «Hier ist man sich gewohnt, höher und weiter zu gehen», so Schelling.