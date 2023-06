Churer Stadtpolizei rettet Enten aus misslicher Lage

Die Enten wurden wieder in den Teich zurückgeführt.

Die vier Jungenten gerieten in einen Schacht beim Ententeich.

Am Mittwochmittag hat die Stadtpolizei Chur die Meldung erhalten, dass vier Jungenten in einen Schacht beim Ententeich geraten sind. Die kleinen Enten konnten den Schacht nicht selbstständig verlassen. Die ausgerückten Patrouillen der Stadtpolizei konnten die vier Entlein im Schacht des Ententeichüberlaufs feststellen. Die Polizisten konnten schliesslich sämtliche Enten aus dem Schacht fischen und wieder in den Teich zurückbringen.