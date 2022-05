Zoff zwischen Tierfreunden: «Viele haben Bisse, gebrochene Flügel oder es fehlen ganze Hautteile»

Andere Besitzerinnen und Besitzer schmettern laut Schlumpf die Vorschläge ab. «Sie sagen etwa, dass ihnen die Katze sonst die Vorhänge kaputt mache.» Einige gäben auch den Vögeln die Schuld. «Sie finden etwa, die Vögel seien ja blöd, in Hecken zu nisten, vor denen Katzen lauerten.» Sie selbst sei alles andere als eine Katzenhasserin, habe sie doch selbst Katzen gehabt. «Aber wir haben in der Schweiz schon einen Artenschwund bei den Vögeln und es wäre traurig, wenn sture Katzenhalter diesen noch beschleunigten.» Von den verletzten Vögeln auf der Vogelpflegestation überlebe jeweils nur die Hälfte.

«Katzengerechtes Leben nur in uneingeschränkter Freiheit»

Seit der Frühling Einzug hält, zoffen sich Katzenfreunde und Vogelfreunde auf Social-Media regelmässig. «Nur ein Leben in uneingeschränkter Freiheit ist ein katzengerechtes Leben!», schreibt eine Facebook-Userin. Gegen eine Katzen-Halskrause wehren sich einige 20-Minuten-Leserinnen und -Leser vehement. «Nie im Leben hätte ich meiner freilaufenden Katze solch ein Ding angezogen», schreibt «Mehit89». «Chantrila» spottet: «Der Katze den Jagdtrieb/-instinkt nehmen. Ja unterbrechen wir den natürlichen Kreislauf, mischen uns ein.»

Auf der anderen Seite sticheln Vogelfreunde gegen die Stubentiger und ihre Halter. «Ich kann Katzen aus gutem Grund nicht leiden. Vögel aber liebe ich», so «Bobby Sanchez». «Ismet» behauptet: «Katzenfreunde bezeichnen sich als tierlieb. Leider richten sie enormen Schaden an. Vögel und andere Kleintiere werden dezimiert.»

«Reden nicht mehr mit ihren Nachbarn»

Auch Tierschutzorganisationen stellen ein zunehmendes Konfliktpotenzial zwischen Katzenfreunden und Vogelfreunden fest. «Ich vermute stark, dass die Aggression gegen Katzen auch damit zu hat hat, dass diese Leute die Katze für den Artenrückgang verantwortlich machen und der Meinung sind, Katzen gehörten nicht in den Freigang», sagt Esther Geisser, Präsidentin von Network for Animal Protection (Netap). Manche Vogelfreunde führten den Artenschwund zu Unrecht direkt auf die Katze zurück und stritten deshalb nicht selten mit Nachbarn, die Katzen hielten.

Knapp zwei Drittel der Vögel in der Schweiz sind laut der Vogelwarte Sempach in der Schweiz bedroht oder potenziell bedroht, insbesondere wegen intensiver Landwirtschaft und einem Mangel an Feuchtbiotopen. «Katzen jagen vorwiegend häufige Arten wie Amseln, Rotkehlchen, Meisen, Finken und Sperlinge. Vögel gefährdeter Arten werden dagegen nur selten erbeutet», sagt Livio Rey, Mediensprecher der Vogelwarte Sempach. Laut Esther Geisser sollten beide Parteien einen Beitrag leisten (siehe Box), um das Konfliktpotenzial zu vermindern.