«Die Vögel sterben innert weniger Stunden»

Die Blaumeise

Blaumeisen gehören zur Familie der Meisen. Mit seinem blau-gelben Gefieder erkennt man den kleinen Vogel sofort. Oft findet man den Vogel in Gärten, da er Lebensräume mit Laub- und Mischwälder bevorzugt. Die Blaumeise kommt ausser in Europa auch in Gebieten in Asien, Nordafrika und auf den Kanarischen Inseln vor. Die Blaumeise ernährt sich hauptsächlich von Insekten und Spinnen. Sie brüten in Baumhöhlen und auch in Nistkästchen. Der grösste Konkurrent der Blaumeise ist die grössere Kohlmeise.