Drake wird von Condé Nast und «Vogue» auf vier Millionen verklagt

Condé Nast, der Verlag der «Vogue», hat am Bundesgericht in Manhatten Klage gegen die Musiker Drake und 21 Savage eingereicht, nachdem diese fürs Bewerben ihres neuen Albums unerlaubt den Namen «Vogue» genutzt hatten.

Auf welche Art und Weise sie das getan haben, lässt die einen schmunzeln und die anderen vor Empörung schnaufen: Nicht nur erstellten die Musiker eine gefälschte Ausgabe und Plakate der «Vogue», die in Städten aufgehängt und verteilt wurden. Zusätzlich enthielt ihre Werbekampagne, die die beiden auch auf Social Media posteten, die Falschaussage, man sehe sie auf dem Cover der nächsten Ausgabe: «Danke ‹Vogue› und Anna Wintour für die Liebe und Unterstützung bei diesem historischen Moment», so die Caption des mittlerweile gelöschten Beitrags.

Keine «Vogue»-Coverstars

Besonders gestört hat die klagende Partei, dass in den Posts von Drake von ebendieser «Liebe und Unterstützung» seitens der «Vogue»-Chefredaktorin Anna Wintour die Rede war. Nichts davon sei wahr oder genehmigt, so der Verlag – am vergangenen Montag hat dieser deshalb Klage eingereicht.

Ja, total – so was geht einfach nicht.

Ja, total – so was geht einfach nicht. Hätte man das nicht anders lösen können? Finde den Move der «Vogue» etwas übertrieben. Ist doch auch Werbung für sie. Nein, total unberechtigt – ich bin auf der Seite der Künstler!

Fans sind verwundert

Schadenersatz von vier Millionen US-Dollar

Musste die «Vogue» gleich klagen?

Wer sich jetzt gutmütig fragt, ob man das Ganze nicht auch hätte anders lösen können: Seitens des Condé-Nast-Verlags hiess es, man habe seit dem 31. Oktober mehrere Male versucht, die Differenzen mit Drake und 21 Savage zu klären. Oder um es mit Drakes Worten auszudrücken: «They used to call him on his cellphone.»