St. Gallen gegen Luzern : «Die Vorfreude auf den Cupfinal ist viel grösser als der Druck»

Am Pfingstmontag steht im Wankdorf das Cupfinal an. Der FC Luzern trifft dort auf den FC St. Gallen. Für beide Teams könnte es der erste Titel seit langer Zeit werden.

1 / 7 Vize-Captain Lukas Görtler freut sich auf den Cupfinal. «Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf das Endspiel.» freshfocus Espen-Trainer Peter Zeidler machte an der Pressekonferenz vor dem Final einen gelassenen Eindruck. «Die Vorfreude ist grösser als der Druck», so Zeidler. freshfocus Luzern-Trainer Celestini sieht die neuntägige Ernstkampfpause der ersten Mannschaft von St. Gallen als Nachteil. freshfocus

Darum gehts Luzern und St. Gallen treffen am Pfingstmontag im Cupfinal aufeinander.

Für St. Gallen ist es der erste Cupfinal seit 23 Jahren.

Espen-Trainer Zeidler sagt, dass die Vorfreude grösser sei als der Druck.

Die Polizei rechnet nicht mit grösseren Ansammlungen von Fans in Bern.

Nachdem vier Jahre hintereinander immer entweder der FC Basel oder die Young Boys im Cupfinal waren, stehen nun mit dem FC Luzern und dem FC St. Gallen zwei neue Mannschaften im Final. Der Gewinner wird am Pfingstmontag im Wankdorf-Stadion in Bern ermittelt. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Letztmals gewann Luzern 1992 den Cup

Der FC Luzern konnte bisher in seiner Vereinsgeschichte zweimal den Schweizer Cup gewinnen. Zuletzt in einem Cupfinal standen die Luzerner 2012. Dort verlor man im Penaltyschiessen gegen den FC Basel. Der letzte Triumph ist auf das Jahr 1992 zurückzuführen. Dieser hatte es aber in sich. Wenige Tage zuvor stieg der FC Luzern nämlich ab. In der Abstiegsrunde verlor man das entscheidende Spiel gegen den FC Grenchen mit 1:2. Nach 14 Jahren war das Abenteuer in der höchsten Spielklasse zu Ende. Dementsprechend war die Stimmung beim FC Luzern Tage vor dem Cupfinal im Keller. Doch am Tag des grossen Spiels reisten über 30’000 Blauweisse ins Wankdorf, die Enttäuschung über den Abstieg war an diesem Tag wie weggewischt. Der FC Luzern zeigte eine gute Leistung und gewann das Spiel in der Verlängerung gegen Lugano mit 3:1. Man of the Match und Doppeltorschütze war Adrian Knup.

Das erste Cupfinal für St. Gallen seit 23 Jahren

Der älteste Fussball-Club der Schweiz konnte bisher nur drei Titel in der Vereinsgeschichte feiern. 1904 und 2000 gewannen die Espen ihre einzigen beiden Schweizer Meistertitel. 65 Jahre nach dem ersten Titel folgte der einzige Erfolg in einem Cup-Final. Der FC St. Gallen bezwang die AC Bellinzona am 26. Mai 1969 mit 2:0 im Berner Wankdorf. Seit dem Cup-Triumph stand der älteste Club der Schweiz nur noch zwei Mal im Cupfinal. Beide Finalspiele gingen verloren. Vor allem der Final 1998 könnte so manchem St. Gallen-Fan noch schmerzhaft in Erinnerung sein. Die Ostschweizer verspielten eine 2:0-Führung und verloren schlussendlich im Penaltyschiessen 3:4 gegen Lausanne. Somit stehen die Espen das erste Mal seit über 23 Jahren wieder in einem Cupfinal.

Der Weg der beiden Mannschaften in den Final

Aufgrund eines Freiloses startete der FC St. Gallen erst im Achtelfinal in den Cup. Dort bekamen es die Ostschweizer gleich mit dem amtierenden Meister und Cupsieger YB zu tun. Die Espen schossen die Berner mit 4:1 aus dem Stadion. Im Viertelfinal wartete dann der Grasshopper Club Zürich. Auch dieses Spiel konnten die Espen für sich entscheiden. Sie gewannen auswärts mit 2:1. Im Halbfinal kam es zum Duell gegen Genf. Dank eines Geniestreichs von Basil Stillhart konnten die Ostschweizer das Spiel 1:0 gewinnen.

Luzern griff im Gegensatz zu St. Gallen schon in der zweiten Cup-Runde ins Geschehen ein. Auswärts gewann man gegen Thun mit 1:0. Im Sechzehntelfinal hiess der Gegner dann Chiasso. Luzern konnte gegen den Underdog aber erst in der zweiten Halbzeit auftrumpfen. Nach 0:1-Rückstand kehrten die Innerschweizer die Partie noch und gewannen am Schluss verdient mit 2:1. Im Viertelfinal trafen die Luzerner das erste Mal auf einen Superligisten. In einer dramatischen Cuppartie gewann der FCL in der Verlängerung gegen Lugano. Die letzte Hürde vor dem Finaleinzug war dann der FC Aarau. Das Team von Fabio Celestini gewann auch diese Partie mit 2:1.

Die Stimmen vor dem Cupfinal

Für beide Trainer und auch für die meisten Spieler wird es das erste Endspiel ihrer Karriere sein. Für Espen-Trainer Zeidler ist die Vorfreude grösser als der Druck: «Wir sind überzeugt, dass wir den Kübel nach St. Gallen holen können. Wir empfinden eine ganz grosse Vorfreude auf das Spiel am Montag. Wir sind gut vorbereitet, wir freuen uns. Von Druck ist jetzt nicht wirklich die Rede. » Beim Abschlusstraining des FC St. Gallen unterstützen zahlreiche Fans die Mannschaft. War das eine Überraschung für die Mannschaft? Vize-Captain Lukas Görtler: «Ich bin jetzt schon zwei Jahre hier und weiss, wie fanatisch die Fans sind. Daher war ich nicht wirklich überrascht, dass sie uns unterstützen, sondern über die Anzahl der Leute vor Ort. Das zeigt einfach, dass eine ganze Region hinter uns steht und an uns glaubt.»

Im Hinblick auf den Gegner sagt Luzern-Trainer Fabio Celestini: «Sie spielten im letzten Meisterschaftsspiel mit der zweiten Mannschaft gegen Servette. Das heisst, dass die Stammspieler neun Tage keinen Ernstkampf bestritten. Für mich ist das eine lange Zeit.» Er kann die Rotation aber nachvollziehen. «Man muss bedenken, dass sie noch fünf Stunden mit dem Car von Genf zurück nach St. Gallen reisen mussten. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt.» Auf die Frage, ob Nervosität vorhanden sei, sagt FCL-Urgestein Christian Schwegler: «Nervosität ist das falsche Wort. Es geht mehr darum, die Spannung aufrecht zu halten.» Und wie sieht Schwegler den Fakt, dass der FC St. Gallen seine Spieler geschont hat und die Luzerner selbst, in ihrem letzten Meisterschaftsspiel auf die Stammkräfte setzte? «Wir werden am Montag sehen, was die bessere Option war.» Rhythmus beibehalten oder nach der kräfteraubenden Saison den Stammspielern vor dem Cupfinal eine Pause gönnen?

Das erwartet die Polizei

Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage gegenüber 20 Minuten sagt, rechnen sie nicht mit einem grossen Fanaufmarsch in der Hauptstadt. «Da die beiden Clubs, Luzern und St. Gallen, ihre Fans aufgerufen haben, nicht nach Bern zu reisen, rechnen wir nicht mit einem Grossandrang», sagt Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kapo Bern. Die Polizei werde jedoch rund um das Stadion Präsenz zeigen. «Wir werden vor Ort sein. Aber hauptsächlich um klarzustellen, dass die Covid-Gesetze eingehalten werden», so Gnägi weiter.

Und wie sieht es bei der Polizei in St. Galle und Luzern aus? Die Stadtpolizei St. Gallen schreibt auf ihrer Homepage: «Ein allfälliger Sieg des FCSG gibt gewiss Anlass zum Feiern. Nach Absprachen zwischen dem St. Galler Stadtrat und der Stadtpolizei wurde entschieden, dass aufgrund der geltenden Corona-Regeln keine öffentliche Cup-Feier stattfinden kann. Stadt und Stadtpolizei St. Gallen rufen dazu auf, sich jederzeit an die geltenden Corona-Regeln zu halten.» Die Stadt Luzern liess ebenfalls verlauten, dass es keine offizielle Cupfeier geben wird. «Wegen der Pandemie hat die Stadt am Mittwoch klargestellt, dass es bei einem allfälligen Cupsieg des FC Luzern keine öffentliche Feier geben wird. Heisst: Einen grossen Empfang wie beim letzten Cupsieg 1992 wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben – zumindest offiziell nicht.»

