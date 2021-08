Rechtsexperten fürchten, dass die Vormundschaft Britney Spears ihr halbes Vermögen gekostet haben könnte.

2008 war Britney Spears wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Ihr Vater Jamie Spears übernahm damals die Vormundschaft über seine Tochter und damit auch die Kontrolle über ihre Finanzen. Nach 13 Jahren scheint nun der finanzielle Befreiungsschlag für die Sängerin zu kommen, denn ihr Vater will sich als Vormund zurückziehen . Der 69-Jährige wolle gemäss « TMZ » einen weiteren «öffentlichen Kampf mit seiner Tochter» vermeiden.

Das bedeutet für die Sängerin zwar ein erstes Aufatmen, doch der nächste Schock könnte bereits auf sie warten. « The Sun » zufolge fürchten Rechtsexperten nämlich, dass Jamie jahrelang einen grossen Teil von Britneys Vermögen unterschlagen haben könnte. Der neue Anwalt der 39-Jährigen, Mathew Rosengart, deutete ebenfalls an, dass der Rechtsstreit noch nicht beendet sei. Er freue sich darauf, die «intensive Untersuchung des Verhaltens von Herrn Spears und Anderen in den letzten 13 Jahren fortzusetzen, während er Millionen von Dollar aus dem Vermögen seiner Tochter eingestrichen hat», zitierte « Variety » aus einer Erklärung des Juristen.

Britney sei das Doppelte wert

Jamie Spears wies am Donnerstag erneut Behauptungen zurück, er habe seine Tochter ausgenutzt. In den Gerichtsdokumenten bekräftigte er, dass er nur ihr Bestes im Sinn habe. Doch die Experten und Expertinnen sind anderer Meinung. Das Vermögen von Britney Spears wird umgerechnet auf 65 Millionen Franken geschätzt. Eigentlich soll sie aber das Doppelte wert sein.

Auch ihre Mutter soll Britney finanziell ausgenutzt haben

Als Vormund von Britney übernahm der 69-Jährige zudem all ihre Firmen und gründete im Namen seiner Tochter sogar zwölf weitere. Für US-Anwältin April Ball eine Möglichkeit, «sich ohne Wissen des Gerichts von diesen Unternehmen Geld auszahlen zu lassen», wie sie der «Sun» erklärt. Jamie verdiente für seine Rolle als Vormund ausserdem ein Jahreshonorar von umgerechnet fast 179`000 Franken, sowie eine Provision von 2,3 Millionen Franken für zwei ihrer grössten Projekte – ihre Vegas-Shows und ihre Femme-Fatale-Tour 2011. Austin Bertrand, Experte für Vormundschaften und Nachlässe, sagte der britischen Zeitung zu Britneys Situation: «Ich habe definitiv festgestellt, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich nur durch die Mitgliedschaft in solchen Verwaltungen reichlich zu entschädigen.»

Doch nicht nur Jamie, auch Mutter Lynne Spears soll sich am Vermögen ihrer Tochter bereichert haben. Rund 1,8 Millionen Franken soll die 66-Jährige während der Zeit der Vormundschaft kassiert haben, wie es gemäss «The Sun» in den Gerichtsakten steht. «Trotz ihrer entfremdeten Beziehung zu Britney hat das Conservatorship Estate während der gesamten Dauer der Vormundschaft das Herrenhaus in Louisiana, in dem Lynne lebt, bezahlt und zahlt es auch weiterhin – einschliesslich aller Stromrechnungen, dem wöchentlichen Reinigungsdienst und aller Wartungsarbeiten.»