Basel: «Die Vorwürfe machen uns äusserst betroffen. Wir nehmen sie sehr ernst»

Am Montag hat der Vorstand der Ballettschule auf die Berichterstattung reagiert. «Die Vorwürfe an die BTB und ihre Lehrerschaft machen uns als Vorstand des Vereins Ballettschule Theater Basel äusserst betroffen. Wir nehmen sie sehr ernst», heisst es darin.

Ehemalige Schülerinnen der Ballettschule Theater Basel haben in einer Recherche von Bajour und der «NZZ am Sonntag» schwere Vorwürfe gegen die Schule erhoben. Die Erzählungen von über dreissig Schülerinnen, von denen sieben Betroffene ihre Geschichte mit Namen und Bild schilderten, zeichnen ein düsteres Bild der Schule. Demütigungen, Panikattacken, Essstörungen – viele der ehemaligen Schülerinnen leiden noch Jahre später unter den Erlebnissen an der Ballettschule. Pikant: Die Schule ist eine von nur zwei Schweizer Schulen, in der die Lehre zum Bühnentanz EFZ angeboten wird – und somit unter kantonaler Aufsicht.