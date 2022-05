Tödlicher Unfall mit Karabiner 31: «Die Waffe hat ausserhalb des Waffenschranks nichts verloren»

1 / 6 «Jeder Sportschütze weiss, dass man ausserhalb des Schiessstands keine Waffen präsentiert», sagt Carl Frischknecht, Präsident des Bündner Schiesssportverbands (BSV). Getty Images/iStockphoto Bei einem Geburtstagsfest löste sich ein tödlicher Schuss aus der Waffe eines Sportschützen. 20min/Michael Scherrer Der Unfall ereignete sich im Dorf Trun in der Region Surselva des Kantons Graubünden. Google Maps

Darum gehts Ein 30-jähriger Sportschütze präsentierte an einem Geburtstag seine Waffe.

Nach ersten Erkenntnissen löste sich dabei ungewollt ein Schuss aus einem Karabiner 31 und traf einen Anwesenden am Kopf.

«Jeder Sportschütze weiss, dass man ausserhalb des Schiessstands keine Waffen präsentiert», sagt der Präsident des Bündner Schiesssportverbands.

Herr Frischknecht*, ein tödlicher Schuss traf einen Gast am Kopf, als ein Sportschütze an einem Geburtstagsfest in Trun GR seinen Karabiner 31 zeigte. Was löst dieses Ereignis bei Ihnen aus?

Sowas hätte nicht passieren dürfen! Es ist absolut tragisch. Die Kantonspolizei Graubünden hat bereits am Sonntagabend die Ermittlungen zum tragischen Unfall aufgenommen. Der BSV ist tief betroffen und unsere Gedanken sind derzeit beim Opfer und seinen Angehörigen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht, über den Unfallhergang zu spekulieren.

Ist es üblich, dass Sportschützinnen und -schützen ihre Waffe zu Hause haben?

Mit Waffen, die Schützinnen und Schützen nach Hause nehmen dürfen, passieren in der Regel keine Unfälle. Die meisten Vereinsmitglieder nehmen die Waffe nach Hause, damit sie im Falle eines Einbruchs im Schiessstand nicht in falsche Hände geraten. Beim Karabiner 31 handelt es sich um ein Einzelrepetiergewehr. Um ein solches zu erwerben, ist ein Waffenerwerbsschein notwendig. Mit dieser Waffe muss jeder Schuss einzeln nachgeladen werden.

Nach ersten Erkenntnissen löste sich bei der Präsentation ungewollt ein Schuss. Wie schnell kann dies bei einer solchen Waffe passieren?

Auch für Sportwaffen gelten die vier Sicherheitsregeln der Armee. Unter anderem heisst das: Alle Waffen sind immer als geladen zu betrachten. In diesem Fall löste sich trotzdem ein Schuss. Ich kann nur wiederholen: Auch wenn man noch so sicher ist, die Waffe in ungeladenem Zustand versorgt zu haben – überprüfen muss man es immer.

Präsentieren Sportschützinnen und -schützen ihre Waffen privat gerne?

Wir wissen nicht, ob der Verursacher ein Sportschütze ist, also einem Schützenverein angehört und eine Lizenz besitzt. Jeder Sportschütze weiss, dass man ausserhalb des Schiessstands keine Waffen präsentiert. Die Waffe nimmt man nach Hause und bewahrt sie bis zum nächsten Schiesssporttermin sicher in einem Waffenschrank auf. Es ist absolut unüblich, diese zu Hause hervorzuholen und sie gar noch anderen Leuten zu zeigen. Die Waffe hat ausserhalb des Waffenschranks nichts verloren. In diesem tragischen Fall muss ein Haufen unglücklicher Umstände zusammengekommen sein.