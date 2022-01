Darknet-Verkäufe – «Die Waffen könnten im Ausland für Gewaltdelikte verwendet werden»

Am Mittwoch fand in Bellinzona der Berufungsprozess gegen den ehemaligen Logistikchef der Kantonspolizei Schwyz statt. Der Beschuldigte soll gemeinsam mit einem deutschen Waffenhändler insgesamt 22 Waffen und Munition im Wert von 180’000 Franken über das Darknet verkauft haben. Zumindest ein Teil der Waffen und der Munition hatte er zuvor in seiner Funktion als Logistikchef der Schwyzer Kantonspolizei bestellt und gestohlen. Eine Spur führt gemäss der «Luzerner Zeitung» zum Attentat in München von 2016.

Wie gross ist das Problem von Waffen im Darknet tatsächlich?

Wer kauft sich im Darknet Waffen?

Es ist wenig über die Waffenkäufer im Darknet bekannt. Wer sich eine Schusswaffe über das Darknet beschafft, muss aber ein starkes Interesse an Schusswaffen haben, weil auch dieser Weg der Beschaffung einiges an Energie erfordert. Dieses starke Interesse kann nun dadurch begründet sein, dass man Waffensammler ist; aus meiner Sicht dürfte das aber eher weniger der Fall sein, weil Waffensammler auch legale Wege der Beschaffung von Waffen kennen. Das Interesse speist sich daher wahrscheinlich eher daher, dass man tatsächlich kriminelle Absichten hat oder dass man, was für Jugendliche und junge Männer typisch sein dürfte, mit den Waffen unter Gleichaltrigen imponieren oder sich eine Art Verbrecher-Identität zulegen möchte.

Welche Gefahr stellt der Verkauf von Waffen im Darknet für die Sicherheit dar?

Schusswaffen sind grundsätzlich eine Gefahr – auch wenn in der Schweiz, die eine recht hohe Quote an Schusswaffen in Haushalten aufweist, verantwortungsbewusst mit Schusswaffen umgegangen wird. Für die USA deuten aber aktuelle Studien zum Anstieg der tödlichen Gewalt in den letzten zwei Jahren darauf hin, dass die Zunahme an Schusswaffen eine bedeutsame Rolle spielt. Aus meiner Sicht sollte daher alles getan werden, um den Handel von Schusswaffen auch in der Schweiz einzudämmen. Der Einsatz von Schusswaffen ist letztlich aber von ganz verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn Personen in kriminelle oder stark radikalisierte Milieus, wie Drogengangs oder extremistische Gruppierungen, eingebunden sind und in diesen Milieus Feindbilder existieren, die Gewalt und Tötungen legitimieren, wird der Einsatz von Schusswaffen wahrscheinlicher.