Revision Zollgesetz: «Die Waffenschulung darf nicht stattfinden»

Zöllnerinnen und Zöllner haben diesbezüglich Bedenken. «Ich wollte nie in meinem Leben eine Waffe tragen und befinde mich nun in einem moralischen Dilemma», sagt eine Zöllnerin gegenüber 20 Minuten.

Beim Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit soll in Zukunft vieles neu werden. Die Revision im Zollgesetz sieht auch ein neues Berufsbild vor.

Aufgrund der Revision im Zollgesetz werden bereits jetzt Zollfachleute an der Waffe ausgebildet.

Seit Anfang Jahr heisst die Zollverwaltung neu Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, kurz BAZG. Doch nicht nur der Name hat sich geändert – auch technologisch, personell und organisatorisch soll in Zukunft vieles neu werden. Das Ziel: die umfassende Sicherheit an der Grenze für Bevölkerung, Wirtschaft und Staat.