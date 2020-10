«Genug von Fake-News» : Trumps Wahlkampf-Seite wurde gehackt

Die Hacker der Webseite der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump beschuldigten seine Regierung der «Fake-News» und verlangten die Einzahlung von Kryptowährung.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Das Wahlkampfteam Trumps bestätigte am Abend den Hack. Man arbeite mit den Strafverfolgungsbehörden bei der Suche nach den Tätern zusammen, hiess es in einer Mitteilung. Sensible Daten seien nicht in Gefahr gewesen.