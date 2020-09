«Hallo und willkommen zu den Pandemmys!» So hat Jimmy Kimmel (52) in der Nacht auf Montag die 72. Emmy Awards eröffnet. Der Moderator stand alleine auf der Bühne des leeren Los Angeles Staples Center. Wegen der Corona-Pandemie kamen die diesjährigen Emmys sehr ungewohnt daher. Statt über den roten Teppich zu stolzieren, machten es sich die Stars zu Hause auf ihrer Couch gemütlich und nahmen die Preise per Videocall entgegen.