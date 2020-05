St. Gallen

«Die waren so gestört unterwegs»

Eine Leser-Reporterin konnte ein fahrlässiges Überholmanöver von zwei Autofahrern auf der A1 beobachten. Einer der Lenker fuhr beinahe in eine Leitplanke. Auch weitere Verkehrsteilnehmer wurden gefährdet.

«Wir waren geschockt. Das war ein richtiger Kindergarten auf der Autobahn», sagt die empörte Leser-Reporterin. Am Sonntagabend war die 33-Jährige mit ihrem Mann und den zwei Kindern auf der A1 von St. Gallen aus Richtung Zürich unterwegs, als sie auf der Höhe des Kybunparks in St. Gallen eine gefährliche Fahrerei beobachten konnte. «Ich war mit meinen Kindern beschäftigt. Mein Mann sass am Steuer und machte mich auf die zwei Autos aufmerksam», so die Leser-Reporterin. Dann sah sie, wie ein weisses und ein schwarzes Auto sich gegenseitig ständig überholt und dann abgebremst haben (siehe Video oben).