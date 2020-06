Deckel runter!

Die WC-Spülung verteilt Corona-Aerosole im Raum

Sars-CoV-2 kann durch die WC-Spülung in die Luft gewirbelt werden und so möglicherweise Infektionen auslösen. Das Gute daran: Das Problem lässt sich ganz einfach lösen.

Wie die Forscher berichten steigen die vom WC ausgehenden Aerosol-Wolken bis auf eine Höhe von knapp einem Meter an und überdauern eine Weile in der Luft, …

Die Wissenschaftler wiesen mithilfe einer Computersimulation nachgewiesen, dass sich kleine Schwebeteilchen – sogenannte Aerosole – beim Spülen der Toilette in der Luft verteilen. In der Studie schwebten 60 Prozent der Partikel durch den Raum.

Erreger wie das neuartige Coronavirus können nicht nur vom Menschen selbst – etwa via Atmen, Sprechen, Niesen und Husten – an die Umwelt abgegeben werden, sondern offenbar auch mithilfe von WC-Spülungen. Das berichten chinesische Forscher im Fachjournal «Physics of Fluids».