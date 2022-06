USA zu russischen Kriegsverbrechen : «Die Welt hat euch im Auge, und ihr werdet zur Rechenschaft gezogen»

Die USA wollen Russland wegen begangener Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen. Dazu seien nun umfangreiche internationale Ermittlungen nötig, so eine Staatssekretärin des US-Aussenministeriums.

Auch liegen glaubwürdige Berichte über Folter durch russische Truppen vor, so Zeya.

Gemäss Uzra Zeya, einer Staatssekretärin im US-Aussenministerium, arbeiten die USA auf internationale Ermittlungen zu Verbrechen russischer Truppen in der Ukraine hin.

Die USA arbeiten mit Hochdruck auf internationale Ermittlungen zu Verbrechen russischer Truppen in der Ukraine hin. Dies teilte eine Staatssekretärin im US-Aussenministerium, Uzra Zeya, am Donnerstag (Ortszeit) in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats mit. Während des seit nun 100 Tagen andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine habe die Welt gesehen, wie russische Truppen Geburtskliniken, Bahnhöfe, Wohngebäude und Häuser bombardiert und Zivilisten getötet hätten.