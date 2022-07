Gewitter Lötschental VS: «Die Welt steht still» – Das sagen Anwohnende zum Unwetter im Wallis

So sah es nach dem Gewitter in Blatten VS aus.

Wegen eines starken Gewitters kam es am Donnerstag im Lötschental zu Überschwemmungen. Diese führten zu Strom- und Internetausfällen sowie zum Trinkwasserverbot. Selbst abgekochtes Wasser sollte derzeit nicht getrunken werden, wie der Gemeindepräsident von Blatten VS zu 20 Minuten sagt. Bei Anwohnenden ist die Stimmung teilweise gedrückt.

«Ich fühle mich richtig abgeschnitten von der Aussenwelt», sagt eine Anwohnerin. «Ich kann ja zurzeit das Internet nicht benutzen und telefonieren geht auch nur ab und zu.» Sie habe in der aktuellen Situation gemischte Gefühle. «Einerseits ist es schön, mal eine Auszeit zu haben und das Gefühl zu kriegen, die Welt stehe still. Andererseits hätte ich gerne Gewissheit, dass das Ganze bald geklärt ist», sagt sie.

Gäste werden mit Brot und Weisswein besänftigt

«Wenn keine Gäste abreisen können, werden auch keine Gäste anreisen»

Der Hotelier Lukas Kalbermatten nimmt die Situation gelassen: «Wenn keine Gäste abreisen können, werden auch keine Gäste anreisen. So bleiben die Betten frei und diejenigen, die hier feststecken, können einfach noch eine Nacht länger bleiben.» Für die meisten Gäste sei es kein Problem, einen Tag länger in den Ferien zu bleiben.

Das Hotel sei nie in Gefahr gewesen, sondern die Gäste hätten auf der Terrasse zuschauen können, wie der Bach ausartete. «Viele fanden es sehr eindrücklich, so ein Spektakel mal selbst zu sehen», so Kalbermatten. Man könne heute wandern gehen und müsse nicht in seinem Zimmer eingesperrt bleiben. Deshalb seien die Umstände für die meisten Gäste kein Problem. «Das ist höhere Gewalt. Da kann niemand was dafür», so Kalbermatten.