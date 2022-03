Krieg in der Ukraine : Die Welt und die Schweiz zapfen wegen Preisanstieg ihre Rohöl-Reserven an

Mit Russland ist eine wichtige Quelle für den westlichen Markt versiegt. Bis auf Weiteres dürfte nichts den rasanten Preisanstieg aufhalten. Die Verantwortlichen greifen darum auf ihre Vorräte zurück und schauen sich nach Alternativen um.

Der internationale Preis für Rohöl steigt seit Wochen. Damit verbunden klettern auch hierzulande die Preise für Benzin, Heizöl oder Flugzeugpetrol. An Zapfsäulen im Land sind die Preise für gewisse Dieselsorten in den letzten Wochen bereits über zwei Franken pro Liter geklettert. Wie Vertreter der Erdöl-Branche in der Schweiz vergangene Woche gegenüber 20 Minuten erklärten, dürfte diese Entwicklung anhalten.

Russland ist weltweit zweitgrösster Exporteur von Erdöl

Nun reagiert eine erste wichtige internationale Organisation auf den Preisanstieg und gibt Teile ihrer strategischen Bestände frei. 60 Millionen Fass Öl will die Internationale Energieagentur (IEA) so innert Tagen auf den Weltmarkt bringen. Im Gegensatz zur IEA setzt der Ölverbund Opec+ seinen Kurs schrittweiser und moderater Förderausweitungen unbeirrt fort. Wie die Tamedia-Zeitungen am Freitag berichten, nimmt auch die Schweiz an dieser Aktion teil und gibt Teile des Vorrats frei. Ein Prozent der strategischen Reserve soll es sein. Um welche Sorten von Rohöl es sich handelt, geht aus der Kommunikation des Bundes nicht hervor.

Verhandlungen mit dem Iran könnten Abhilfe schaffen

Nachrichten zu den Atomgesprächen mit dem Iran sorgten zuletzt für etwas Entlastung am Ölmarkt. Trotz laufender Vorbereitungen für den Abschluss der Atomverhandlungen mit dem Iran am Wochenende ist ein Durchbruch laut Diplomaten noch nicht garantiert. Die Gespräche zur Wiederherstellung des Atompaktes von 2015 seien zwar bereits in der Endphase, doch es gebe noch ungelöste Fragen, schrieb der EU-Diplomat Enrique Mora, der die Verhandlungen mit dem Iran und den Vereinigten Staaten in Wien koordiniert. «Wir sind definitiv noch nicht am Ziel», schrieb er am Donnerstagabend auf Twitter. In den USA haben politische Kommentatoren zudem die Forderung in den Raum gestellt, Sanktionen auf venezolanisches Öl abzuschaffen.