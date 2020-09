Ein Bild aus sportlich erfolgreichen Tagen: Yaya Touré bejubelt ein Tor, das er für Manchester City im Old Trafford gegen Manchester United erzielt hat. An gleicher Stelle hätte er sechs Jahre später zu einem Benefizspiel auflaufen sollen. Es kam anders.

Dieses Jahr hätte in der Weltauswahl Yaya Touré spielen sollen, dreifacher Premier-League-Champion mit Manchester City, zweifacher Meister in Spanien und Champions-League-Sieger mit dem FC Barcelona sowie Africa-Cup-Sieger mit der Elfenbeinküste. Doch der 37-Jährige hat sich mit einer anstössigen Aktion selbst aus dem Spiel genommen.

Alles nur ein Scherz?

Wie immer in solchen Momenten ist aus Sicht des vermeintlichen Täters alles nur ein Missverständnis. Touré schreibt auf Twitter: «Ich möchte mich bei allen, die Teil von Soccer Aid sind, entschuldigen für einen unangebrachten Scherz, den ich zu tiefst bereue.»

Das Spiel fand am Sonntagabend im Old Trafford in Manchester statt. Nach einem 1:1 gewann die Weltauswahl im Elfmeterschiessen – auch ohne Yaya Touré.