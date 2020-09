Transfertheater um «La pulga» : Die Wende im Fall Messi? – Ein einziges «Si» sorgt für Aufregung

Kleines Wort, grosse Wirkung. Vater Jorge Messi lässt Zweifel am Weggang seines berühmten Sohnes wachsen. Alles übertrieben? Solange sich Lionel Messi selbst nicht äussert, herrscht keine Klarheit.

Foto: jorge.sole via Instagram

Jorge Messi will seinem Sohn helfen.

Ein Wort mit zwei Buchstaben reichte aus, um die Spekulation um das Scheitern der Wechsel-Pläne von Lionel Messi gehörig anzuheizen und die Fussballwelt erneut aufzuschrecken. Auf dem Weg in eine Park-Garage wurde der Vater und Manager des sechsmaligen Weltfussballers vom FC Barcelona am Donnerstag im Auto erwischt. Ob sie auch die Möglichkeit prüfen würden, dass Messi noch ein Jahr bleibe, wurde Jorge Messi von einer Reporterin des spanischen Senders «Cuatro» gefragt. «Si», (deutsch: Ja) antwortete er kurz und knapp und merklich genervt, ehe die Scheibe automatisch wieder hochfuhr und er mit seinem Wagen in der Park-Garage verschwand.