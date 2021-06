Laura und Michael Wendlers feiern «ersten Hochzeitstag zu dritt»

Laura und Michael Wendler feiern ihren ersten Hochzeitstag. Am 19. Juni 2020 gaben sich die beiden im Standesamt in Florida das Jawort.

Verliebt wie am ersten Tag zeigen sich die Wendlers derzeit auf Lauras Instagram-Profil . Vor genau einem Jahr, am 19. Juni 2020, feierten Michael und die 20-Jährige Hochzeit. Im Standesamt in Florida schlossen die beiden damals den Bund fürs Leben. «Wir haben geheiratet», verkündete der Schlagersänger auf seinen Social-Media-Kanälen.

«Held», «Traummann» und «Partner in Crime»

Doch damit nicht genug: Laura postet auch noch eine Video-Collage, die Schnappschüsse des Paares aus dem vergangenen Jahr zeigen. «Ewig dein. Ewig mein. Ewig uns», schreibt sie dazu. Und weiter: «Ich liebe dich so sehr. Jeder Tag mit dir ist so unbeschreiblich schön und ich liebe es, deine Frau zu sein.» Zudem nennt sie den 48-Jährigen in dem Post ihren «Held», «Traummann» und «Partner in Crime».