Michael Wendler und Laura Müller auf Onlyfans: Bellydah schätzt die Abzock-Masche ein

Auf Instagram hat die 21-Jährige auch schon verkündet, was sie und der Wendler auf der Plattform als erstes anbieten werden: den «Laura Müller Adventskalender». Wer den exklusiven Content sehen will, muss monatlich 35 Dollar bezahlen. Ob sich das lohnt?

Das Teaserbild der Wendlers: Lauras Po in einem Bikinihöschen.

Gegenüber 20 Minuten verrät «Reality Shore»-Kandidatin Bellydah (30), die selbst auf der Plattform aktiv ist, was hinter der falschen Masche steckt und wie leicht man mit Onlyfans wirklich Geld verdienen kann.

Für die 32 Franken Beitragsgebühr kriegen Fans allerdings keinen sexy Content zu sehen, sondern lediglich Einblicke in das Privatleben der beiden.

Seit kurzem sind Laura Müller (21) und ihr Michael Wendler (49) auf der Plattform Onlyfans vertreten. Dort können Fans für exklusive, meist erotische Inhalte ihrer Stars zahlen. Passend zur Weihnachtszeit bieten die Wendlers auf der Plattform einen Adventskalender an – dessen Türcheninhalt die Fans nur gegen Geld zu sehen bekommen. Doch wer sich für die rund 32 Franken Beitragsgebühr hochwertigen, einzigartigen oder sogar sexy Content erhofft hat, hat nun ein böses Erwachen erlebt.

Hinter dem ersten Türchen steckte nämlich lediglich ein Video, in dem der Wendler seiner Laura ein neues Auto schenkt. Alles, was Fans zu sehen bekommen, ist, wie Laura die Autoschlüssel auspackt und zu ihrem XXL-Geschenk stolziert. Ein Blick ins Innere des Autos wird auch noch gewährt – dann ist das Video zu Ende.

«Es ist uncool, mit Sex zu werben, wenn man es nicht einhält»

«Ursprünglich war Onlyfans für seine sexuellen Inhalte bekannt. Mittlerweile ist die Plattform aber so populär, dass es viele Leute gibt, die bloss intime Einblicke in ihr Privatleben gewähren», so «Reality Shore»-Kandidatin Bellydah (30), die selbst auf Onlyfans aktiv ist. Zur Masche der Wendlers sagt sie: «Ich finde es nicht schlimm, wenn man auch andere Sachen anbietet – doch es ist uncool, mit Sex zu werben und es dann nicht einzuhalten.» Weiter findet sie: «Man sollte im Vorfeld klarstellen, welche Inhalte man verkauft.»