Weesen SG

«Die Wespen frassen sich bereits durch die Decke»

Im Gemeindehaus von Weesen wurde ein riesiges Wespennest entdeckt. Dank dem Einsatz der örtlichen Feuerwehr konnte es schnell entfernt werden. Wenn möglich sollte man die nützlichen Tiere in Ruhe lassen.

Im Gemeindehaus von Weesen hatten sich vergangene Woche unerwünschte Mitbewohner eingenistet. Aufgefallen war das Nest, als eine grosse Anzahl von Wespen in der Nähe des Gemeindehauses herumschwirrte. «Es kamen immer wieder Wespen angeflogen», sagt eine Mitarbeiterin der Gemeinde. Doch dabei ist es nicht geblieben: «Auch im Inneren des Gebäudes waren Wespen. Sie frassen sich bereits durch die Decke des Kopierraumes», erzählt die Mitarbeiterin. Es ist nicht das erste Mal, dass das Gemeindehaus von Wespen als geeigneter Ort zum Nisten empfunden wird. «Bereits vor zwei Jahren hatten wir ein Wespenproblem.»

Die Feuerwehr wurde aufgeboten, um das Nest zu entfernen. Zuerst musste von einem Zimmermann die Decke entfernt werden, um überhaupt an das Nest zu gelangen. Durch das Herunterschlagen des Nests konnten die Wespen beseitigt werden. Ein Abtransport der Insekten wäre nicht möglich gewesen, da sich das Nest an einem schwer zugänglichen Ort befand. «Es war richtig festgemacht am Rahmen, deshalb war ein Umsiedeln nicht möglich», erzählt die Mitarbeiterin weiter. Auch musste das Nest aus Sauberkeitsgründen entfernt werden. «Wenn man ein Wespennest stehen lässt, dann verbreitet es auch nach Jahren einen unangenehmen Geruch», weiss die Mitarbeiterin.