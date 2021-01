«Geteilt werden kann alles»

User werden analysiert

Dies soll man sich laut Steiger aber gut überlegen. «Es ist ein Pakt mit dem Teufel. Man erhält im Tausch gegen Daten zwar viele Vorteile, weiss aber nicht, welchen Preis man im Ergebnis tatsächlich bezahlt.» So könne Facebook künftig Daten von Whatsapp dazu benutzen, seine User noch genauer zu analysieren und personalisierte Werbung auf verschiedensten Plattformen auszuspielen. «Was sonst noch alles mit den Daten passiert, wissen wir nicht, aber klar ist, dass sie alle in die USA fliessen», so Steiger.

Alternativen suchen

Faktisch werde sich für viele Nutzer allerdings nichts ändern. «Die meisten Personen benutzen bereits Facebook oder Instagram.» Ausserdem habe eine grosse Anzahl an Nutzern der Weitergabe ihrer Daten im Jahr 2016 nicht widersprochen, was bedeute, dass ihre Daten so oder so bereits vom Facebook-Konzern verwendet werden dürfen.