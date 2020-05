WHO Warnt

Coronavirus könnte nie mehr verschwinden

Es bestehe eine grosse Chance, dass das Virus in der Bevölkerung heimisch werde, sagt die WHO – und zieht dabei Parallelen zu AIDS.

Die WHO zieht die Parallele zu Aids: Auch diese Krankheit sei nie verschwunden – aber man habe Medikamente gefunden, die das HIV-Virus in Schach halten können.

Das Corona-Virus wird nicht einfach so verschwinden, sagt die WHO.

Der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist skeptisch, dass das neue Coronavirus nach der rasanten Ausbreitung rund um den Globus noch eliminiert werden kann. Dies sagte Michael Ryan am Mittwochabend in Genf.«Dieses Virus kann in der Bevölkerung heimisch werden, es kann sein, dass es nie mehr verschwindet», betonte er.