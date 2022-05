London: Die WHO rechnet nicht mit einer Affenpocken-Pandemie

Die WHO teilt nun mit, dass die Gefahr einer Pandemie gering sei.

Die meisten Fälle von Affenpocken ausserhalb Afrikas treten in Grossbritannien, Spanien und Portugal auf.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht nicht davon aus, dass die Hunderten Affenpocken-Fälle weltweit zu einer neuen Pandemie anwachsen könnten. Die meisten der bisher dokumentierten Fälle seien bei schwulen und bisexuellen Männern und deren Sexualpartnern festgestellt worden, sagte die WHO-Affenpocken-Expertin Rosamund Lewis am Montag. Die Gefahr für die Gesamtbevölkerung sei ihrer Ansicht nach gering. Es gebe allerdings noch viele Unbekannte, vor allem was die Übertragung der Krankheit angehe.