Das Ziel der Massnahmen ist klar: Die Regierung will «mit allen Mitteln» die Schliessung der Skigebiete verhindern. Denn der Wintertourismus sei «elementar» für die Bündner Wirtschaft. Grund für die neuen Massnahmen sind die Corona-Zahlen im Kanton: Wie der Bündner Regierungspräsident Christian Rathgeb sagt, habe sich die Zahl der Infektionen verdoppelt, täglich gebe es über 100 neue Fälle. Nun bestehe die Gefahr, dass die Spitäler in der Region an ihre Grenzen stossen.

Auch in Wien läuft zurzeit ein Massentest: Alle Bürger haben bis zum 13. Dezember die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Die Slowakei führte bereits Ende Oktober im ganzen Land Corona-Massentests durch. Dort testeten die Behörden in zwei Wellen 3,6 Millionen Menschen – alle Personen zwischen 10 und 65 Jahren. 50’000 Personen erhielten daraufhin ein positives Testergebnis und mussten in Quarantäne. Slowakei konnte durch die Tests den Trend in Richtung exponentielles Wachstum brechen, wie die Zahlen von Our World in Data zeigen. Demnach erreichten die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen am 4. November mit 2547 Fällen ihren Höhepunkt, sank danach aber wieder ab.