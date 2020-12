1 / 5 Die Skigebiete können aufatmen: Sie dürfen vorläufig unter Einhaltung strenger Schutzkonzepte offen bleiben. freshfocus Gesundheitsminister Alain Berset hat am Freitag weitere Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verkündet. REUTERS So müssen ab Dienstag, 22. Dezember, sämtliche Restaurants schliessen. freshfocus

Darum gehts Der Bundesrat hat am Freitag neue Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen.

So bleiben Restaurants, Sport- und Freizeitbetriebe bis zum 22. Januar geschlossen.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Der Bundesrat wollte am Freitag ursprünglich über weitere Verschärfungen der Corona-Massnahmen zu einem späteren Zeitpunkt diskutieren. Weil die Zahlen aber nach wie vor zu hoch sind und verschiedene Deutschschweizer Kantone Druck gemacht haben, hat er bereits am Freitag weitere Massnahmen beschlossen. Die wichtigsten Antworten.

Darf ich noch ins Restaurant?

Das ist noch bis Montag möglich. Ab Dienstag werden die Restaurants geschlossen, Ausnahmen bilden einzig Mensas und Hotelrestaurants. Weiterhin möglich ist es, Essen bei einem Lieferdienst zu bestellen oder ein Take-away-Angebot zu nutzen. Kantone mit einem Reproduktionswert unter 1 können entscheiden, dass Gastronomiebetriebe offen bleiben dürfen.

Kann ich am Sonntag beim Beck Gipfeli kaufen?

Ja, Bäckereien dürfen am Sonntag das ganze Sortiment anbieten, sofern sie zwei Drittel ihres Umsatzes mit Backwaren und Confiserie-Angeboten erzielen. Angegliederte Cafés und Tearooms von Bäckereien bleiben geschlossen. Kantone mit einem Reproduktionswert unter 1 und einer Inzidenz unter dem Schweizer Durchschnitt können entscheiden, dass die Cafés/Tearooms offen bleiben dürfen.

Kann ich am Sonntag in den Tankstellenshop?

Nein. Tankstellen dürfen nach 19 Uhr sowie an Sonntagen und am 25./26. Dezember und am 2. Januar nur Treibstoff anbieten, die Shops bleiben geschlossen.

Darf ich noch auf die Skipiste?

Vorläufig ja. Der Entscheid über die Skigebiete liegt weiterhin bei den Kantonen. Die Skigebiete müssen strenge Schutzkonzepte erfüllen und die epidemiologische Lage muss den Betrieb erlauben. Andernfalls müssen die Skigebiete geschlossen bleiben. Gesundheitsminister Berset sagte an der Medienkonferenz, es gebe Kantone, welche an der Grenze seien oder wo die epidemiologische Lage es sogar nicht mehr erlaubt, die Skigebiete offen zu halten. Es ist also möglich, dass gewisse Skigebiete bald schliessen müssen. Im Wallis haben etwa die Spitäler gewarnt, dass sie keine verletzten Skifahrer mehr behandeln können. Dort müsse der Kanton gemäss Berset jetzt genau hinschauen, ob die Skigebiete weiter offen bleiben können.

Wie verpflege ich mich auf der Piste?

Da sämtliche Restaurants ab Dienstag geschlossen werden, muss die Verpflegung selbst mitgebracht werden. Je nach Skigebiet gibt es möglicherweise noch Take-away-Angebote oder Lieferservices. Falls man ein Hotel mit Restaurant im Skigebiet gebucht hat, kann man sich weiterhin dort verpflegen.

Wann und wo kann ich noch einkaufen?

Hier gilt weiterhin: Ab 19 Uhr und an Sonntagen müssen sämtliche Geschäfte schliessen, auch Dienstleistungsbetriebe wie Coiffeure oder Poststellen. Ausserdem wird die Anzahl Personen, die sich im Laden aufhalten dürfen, weiter eingeschränkt.

Darf ich noch Sport treiben?

Sämtliche Sporteinrichtungen werden geschlossen, Einzel- und Gruppentrainings in geschlossenen Räumen werden verboten. Gestattet sind Einzelsportarten wie Joggen, Radfahren oder Langlaufen im Freien mit maximal fünf Personen. Sporteinrichtungen wie Kunsteisbahnen oder Skaterhallen dürfen für Kinder bis 16 Jahre offen bleiben. Erwachsene dürfen kleine Kinder dorthin begleiten, aber nicht selbst Sport treiben.

Bleiben die Hotels offen?

Ja, für Hotels gelten keine zusätzlichen Regelungen.

Kann ich noch ins Fitnesszentrum?

Auch das ist nur noch bis zum Montag möglich, danach werden sämtliche Fitnesszentren geschlossen.

Wie viele Freunde darf ich noch treffen?

Diese Regelung bleibt bestehen: Private Anlässe mit bis zu zehn Personen sind nach wie vor erlaubt. Der Bundesrat empfiehlt dringend, dass sich nur Personen aus zwei Haushalten gleichzeitig treffen.

Wie kann ich Weihnachten feiern?

Auch hier gilt weiterhin: Feiern mit bis zu zehn Personen sind grundsätzlich erlaubt. Das BAG gibt verschiedene Tipps für die Festtage. Neu ist, dass es an Weihnachten nicht möglich sein wird, in ein Restaurant zu gehen: Die Schliessung der Restaurants sieht für die Feiertage keine Ausnahmen vor.

Was gilt an Silvester? Gibts ein Feuerwerksverbot?

An Silvester gelten dieselben Bestimmungen wie bisher, zusätzlich bleiben sämtliche Restaurants geschlossen. Ein Feuerwerksverbot hat der Bundesrat nicht beschlossen.

Kann ich noch ins Kino?

Nur noch bis zum Montag, danach werden sämtliche Kinos geschlossen.

Wie lange gelten diese Massnahmen?

Die Massnahmen sind bis zum 22. Januar befristet.