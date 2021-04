Bislang mussten sich auch Geimpfte nach Kontakt mit einer positiv getesteten Person zehn Tage in Quarantäne begeben.

Die Regelung gilt allerdings nicht für die Rückkehr aus den Ferien in einem Risikoland.

Am Point de Presse vom Dienstag informierte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif), über eine Anpassung bei der Quarantäne-Regelung: «Basierend auf den wissenschaftlichen Daten kommt die Ekif zusammen mit dem BAG zum Schluss, dass vollständig mit mRNA-Impfstoffen geimpfte Personen ab 14 Tage nach der zweiten Impfung bei Kontakt mit einem bestätigten Fall für sechs Monate von der Quarantäne befreit sind.» Die wichtigsten Antworten zur angepassten Quarantäneregelung.

Was ist neu?

Bisher mussten sich auch Geimpfte für zehn Tage in Quarantäne begeben, wenn sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Im Falle der ansteckenderen Varianten wurde das Contact Tracing vorübergehend gar angewiesen, auch die sekundären Kontakte, also die Kontakte der Kontakte, in Quarantäne zu schicken. Das gilt nun nicht mehr: Wer nachweislich zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs erhalten hat, ist zwei Wochen später für sechs Monate von der Quarantänepflicht nach einem Kontakt befreit.