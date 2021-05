Fertig mit Homeoffice - Die wichtigsten Antworten zur Rückkehr ins Büro

Das sagt der Epidemiologe dazu

Antoine Flahault, Direktor des Institute of Global Health an der Universität Genf, ist überzeugt: Die epidemiologische Lage lasse es derzeit zu, das Homeoffice aufzulösen. «Die täglichen Sterblichkeitszahlen in der Schweiz gehören derzeit zu den niedrigsten in Europa, was dem Land einen gewissen Spielraum gibt, um vorsichtig einige Bremsen zu lösen», sagt Flahault. Man müsse allerdings bereit sein, wieder ins Homeoffice zu wechseln, falls sich die Situation verschlechtert.