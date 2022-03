«Tricks, um Sanktionen zu umgehen» : Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Abramowitsch-Aus bei Chelsea

Roman Abramowitsch hat die operative Leitung des FC Chelsea abgegeben. Dies aufgrund des Konflikts in der Ukraine. Die wichtigsten Antworten zum Fussball-Beben gibt es hier.

Roman Abramowitsch hat am Samstag für ein Beben in der Fussballwelt gesorgt.

Beim Champions-League-Sieger und Fussball-Clubweltmeister FC Chelsea herrscht nach dem teilweisen Rückzug von Besitzer Roman Abramowitsch Unklarheit über die Zukunft. Der russische Oligarch, dem eine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen wird, hatte am Samstag die Verwaltung an die Treuhänder der wohltätigen Stiftung des FC Chelsea abgegeben . Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu diesem Entscheid.

Wieso hat Abramowitsch die Chelsea-Führung abgegeben?

Abramowitsch ist einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen aufgrund zur Nähe zu Russlands Machthaber Wladimir Putin Sanktionen aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine drohen. Im britischen Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer – inklusive Chelsea – zu beschlagnahmen. Mit der Übergabe des Clubs an eine Stiftung umgeht Abramowitsch (zumindest vorerst) einem Zwangsverkauf.

Ist der Entscheid definitiv?

Als Besitzer fungiert Roman Abramowitsch weiter. Nur aus dem operativen Geschäft hat er sich zurückgezogen. Ob das dauerhaft bleibt, ist noch unklar. Was allerdings klar ist: Der Club, mit einem Wert von geschätzten zwei Milliarden Franken, steht derzeit nicht zum Verkauf. Vorerst hat Abramowitsch aber die Kontrolle über zentrale Entscheidungen wie Transferbudgets, Spielertransfers und Trainerverpflichtungen abgegeben.

Alles nur Taktik?

Chris Bryant, ein britischer Abgeordneter, sagte am Sonntag dem «Guardian»: «Ich mache mir Sorgen darüber, dass das ein klassischer russischer Kniff ist, um Sanktionen gegen sich zu entgehen. Er hätte sich viel Ärger ersparen können, wenn er Putin und dessen kriminelle Invasion in die Ukraine verurteilt hätte.» Mit seinem Abgang will sich der 55-Jährige den Verein von den aktuellen Ereignissen fernhalten. Und sichert sich selbst etwas ab. Durch den Entscheid hat er nämlich einen möglichen Staatseingriff erschwert. Allerdings kann man noch nicht sagen, wie gross sein wirklicher Nachteil wäre, würden seine Besitztümer tatsächlich eingefroren werden.