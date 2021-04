Darf ich jetzt wieder mit meinen Freundinnen und Freunden ins Restaurant?

Das ist ab dem 19. April wieder möglich, vorerst allerdings nur auf den Terrassen und nicht in Innenräumen. Zudem sind maximal vier Personen am Tisch erlaubt und zwischen den Tischen muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten oder eine Abschrankung angebracht werden. Auch Take-aways dürfen im Freien Tische aufstellen, Stehtische sind aber nicht erlaubt. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr müssen Restaurants und auch Take-aways aber geschlossen sein.

Kann ich das Fussballspiel von meinem Lieblingsverein besuchen?

Kann ich jetzt doch noch ein Openair-Konzert besuchen?

Wie sieht es mit Konzerten im Klub oder einem Kinobesuch aus?

Kann ich wieder an die Vorlesung meiner Uni gehen?

Vorlesungen an der Uni und an den Hochschulen bis 50 Personen sind wieder in Präsenzform möglich. Wie auch bei Veranstaltungen darf zusätzlich maximal ein Drittel der Kapazität des Vorlesungsraums benutzt werden. Das gilt auch für Prüfungen, Seminare und Übungen.

Darf ich wieder ins Fussballtraining?

Wie sieht es mit Wettkämpfen aus?

Sind die Fitnesscenter bald wieder offen?

Auch Fitnesscenter dürfen ab dem 19. April wieder öffnen. Das Trainieren an Geräten in Fitnesszentren fällt aber nicht unter eine Tätigkeit in einer Gruppe, weshalb auch mehr als 15 Personen anwesend sein dürfen. Alle müssen grundsätzlich eine Maske tragen und 1,5 Meter Abstand einhalten. Es sind jedoch Ausnahmeregelungen vorgesehen, etwa beim Ausdauertraining in Fitnesszentren. In diesen Ausnahmefällen gelten strengere Abstandsvorgaben.