«Switzerländers»

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Projekt

Im April 2020 kommt «Switzerländers» auf die grosse Leinwand. Michael Steiner (49) führt Regie und arbeitet bereits tatkräftig am grössten Filmprojekt der Schweiz.

«Eigentlich habe ich keine Erwartungen. Mich interessiert, was spätere Generationen über den Film denken. Er soll langfristig ein Erfolg werden», sagte Michael Steiner im Live-Talk von 20 Minuten.

Wieso startet man überhaupt ein solches Projekt?

Weil es erstmals technisch möglich ist, dass eine Bevölkerung sich selbst porträtieren kann. Das wäre vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Ich bin mir sicher, dass es alle fünf bis zehn Jahre nun ein solches Festhalten der Jetztzeit geben wird, um zukünftigen Generationen einen ehrlichen Blick auf unsere Zeit zu geben.

Wie kann man mitmachen?

Einfach sein gefilmtes Video auf der Website hochladen. Man kann bis zu 30 GB uploaden, sprich: auch mehrere Videos sind möglich. Es muss auch nicht zwingend gesprochen werden. Wenn man allerdings andere Personen in den Aufnahmen zeigt, muss man das Einverständnis jener Personen einholen, damit wir das Material überhaupt verwenden können.

Den Live-Talk mit Michael Steiner kannst du dir hier nochmals anschauen.

Wie sieht das rechtlich aus, wenn Drittpersonen in den Aufnahmen zu sehen sind?

Grundsätzlich kann jeder, der nicht im Film sein will, sich darüber beschweren. Wer die Aufnahmen einreicht, muss die gefilmten Personen deshalb um Erlaubnis fragen. Bei grossen Menschenmassen filmt man am besten von hinten, damit man niemanden erkennen kann.

Was wünschst du dir für Videos?

Ich mag Videos, in denen gar nicht erst gesprochen wird. Landschaften oder Situationen aus dem alltäglichen Leben beispielsweise. Jegliche Aufnahmen, die die schöne Natur unserer Schweiz zeigen, sind optimal. Eigentlich ganz simpel und so nah am Leben wie nur möglich

Wie müssen die Videos daherkommen?

Für mich ganz wichtig: Filmt im Querformat! Hochformat kann ich praktisch nicht in den Film integrieren, weil die Clips sonst nicht auf die Leinwand passen. Ausser natürlich, wenn alle ihren Fernseher um 90 Grad kippen oder anders aufhängen würden. Wenn ihr beispielsweise eine Kirche komplett im Bild haben wollt, steht einfach 20 Meter weiter weg, dann habt ihr sie vollständig auf der Aufnahme.

Creative Director Michael Steiner erklärt dir im Video, worum es bei «Switzerländers» geht.

Welche Tipps kannst du für die Teilnahme bei «Switzerländers» geben?

Inhaltlich ist alles spannend! Die Aufnahmen können ein Krimi sein oder einfach den Alltag im Büro zeigen. Man soll sich die Zeit nehmen und sich überlegen, wie man etwas darstellen möchte. Wenn du keine Erfahrung mit Filmen hast, sollst du nicht etwas inszenieren, sondern einfach beobachten. Das Material musst du selber nicht schneiden, deshalb spielt es keine Rolle, wie viel Clips du einreichst. Blöd ist für uns nur, wenn das Material verwackelt ist, man sich zu hastig bewegt und entsprechend nervös wirkt. Je kontrollierter die Aufnahmen sind, desto grösser sind die Chancen, im Film vorzukommen.

In den bisherigen Videos sieht man immer nur positive Menschen, die voller Power sind. Aber es gibt auch die andere Seite – wie wird deren Sicht dann gezeigt?

So, wie sich diese Menschen eben darstellen. Ich werde keinen Werbefilm für die Schweiz machen, sondern möchte das Land so zeigen, wie es ist. Dazu gehören natürlich auch Geschichten über Unglück, Krankheit und Tod. Gerade ältere Menschen sollten darin vertreten sein. Wenn jemand vielleicht in 20 Jahren den Film anschaut und aus dem Fenster blickt, wird er sich fragen, warum unsere Autos damals noch nicht flogen.

Hat man mit 90 Jahren auch die Chance dabei zu sein, obwohl man selbst nicht gut filmen kann?

Personen aus dieser Alterskategorie schlage ich vor, dass sie sich Hilfe von ihren Enkeln oder Neffen holen. Ich kenne die Situation nur allzu gut von meinen Eltern. Sie sind technisch auch nicht immer up to date. Wir wollen dennoch, dass alle Generationen vertreten sind.

Sind auch alle Sprachregionen vertreten?

Ich finde es sehr wichtig, dass alle Landesteile und alle Sprachen vertreten sind. Alle müssen unbedingt mitmachen!

Hier erklärt dir Michi Steiner kurz, wie du deinen «Switzerländers»-Beitrag filmst, damit er die besten Chancen auf einen Platz im Kinofilm hat.

Wie wirst du die Sprachbarriere bewältigen?

Ich gehe davon aus, dass alle in der Schule Französisch und Italienisch gelernt haben. Zumindest eine der beiden Sprachen. Und weil wir alle wissen, dass wir nicht aufgepasst haben in der Schule, wird es Untertitel geben.

Sind auch in der Schweiz wohnhafte Ausländer gefragt?

Es geht um die ganze Schweiz und deren Vielfalt. Egal, welchen Hintergrund sie mitbringen. Gerade ein Blick in ein Asylheim oder an die Landesgrenze würde ich sehr interessant finden. Wir sind ein Land mit einem grossen Ausländeranteil, deshalb ist es mir wichtig, dass alles zusammengehört.

Sollten die eingereichten Videos in letzter Zeit entstanden sein oder kann auch älteres Videomaterial verwendet werden?

Es ist schon wichtig, dass das Material jetzt entstanden ist. Weil sich alles so schnell verändert und der 21. Juni als eigentlicher Drehtag vorausgesetzt wird.

Welche Erwartungen hast du an den Film?

Eigentlich habe ich keine Erwartungen. Ich will mich überraschen lassen, was die Leute einschicken. Mich interessiert, was spätere Generationen über den Film denken. Er soll langfristig ein Erfolg und nicht ein Kassenschlager im Kino werden.

Wer sein Video noch nicht eingereicht hat, kann dies noch bis zum 12. Juli tun.

«Switzerländers» ist ein Kulturprojekt der Tamedia. (20 Minuten)